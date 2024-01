Ascolti tv del 6 gennaio: Amadeus con lo speciale di Affari Tuoi su Rai 1

Fonte: Ansa Amadeus

La programmazione televisiva del 6 gennaio 2024 si veste ancora una volta per le feste e, nel giorno dell’Epifania, ci regala programmi d’eccezione e film imperdibili per i gusti di tutti e tutte. Appuntamento imperdibile e ormai tradizionale quello su Rai 1, che trasmette lo speciale Affari Tuoi legato alla Lotteria Italia. La conduzione è quella di Amadeus: può essere il giusto modo per scaldarsi in attesa di Sanremo 2024, a cui manca meno di un mese. Canale 5 trasmette invece il film Heidi, nella versione cinematografica del 2015. Un appuntamento importante, perché celebra i 50 anni (nel 1974) del cartone disegnato da Miyazaki.

Su Rai 2 va in onda FBI. Su Rai 3 Licorice Pizza, storia d’amore complicata e tormentata dai tratti ossimorici. Rete 4 trasmette Il marchese del Grillo, mentre Italia 1 punta tutto su L’attimo fuggente, il film del 1959 che racconta il magico impatto delle lezioni del professor Keating (Robbie Williams) e dei suoi metodi non-convenzionali in un collegio tradizionalista del Vermont.

Prima serata, ascolti tv 6 gennaio: Amadeus sbanca

Sabato 6 gennaio 2024 Rai 1 manda in onda, apposta per l’Epifania, Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia. Il programma, condotto da Amadeus, conquista 5.537.000 spettatori pari al 31.4%. Canale 5 risponde con Heidi, che raccoglie 2.153.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai 2 F.B.I. conta.000 spettatori con il % mentre F.B.I. International raggiunge .000 spettatori con il %. Su Italia 1 L’Attimo Fuggente vede .000 spettatori pari al %. Su Rai 3 Licorice Pizza in prima tv vuole .000 spettatori e il %. Su Rete4 Il Marchese del Grillo totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Heat – La Sfida ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 4 Hotel intrattiene .000 spettatori (%) e 4 Ristoranti fa sognare di forchetta in forchetta .000 spettatori (%). Sul Nove Being Michael Jackson incolla allo schermo .000 spettatori con il %. Sul 20 Samson – La vera storia di Sansone arriva a .000 spettatori (%). Su Iris Inconceivable ha raggiunto .000 spettatori (%). Su RaiMovie Divorzio a Las Vegas registra .000 spettatori (%). Su Rai Premium I Bastardi di Pizzofalcone 4 in replica raccoglie .000 spettatori (%). Su TwentySeven Polar Express è la scelta di .000 individui (%). Su TopCrime Poirot indaga con .000 spettatori (%).



Access Prime Time: ascolti 6 gennaio

Canale 5 con Striscia la Notizia registra .000 spettatori con il %. Su Rai 2 TG2 Post informa .000 spettatori (%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene .000 spettatori (%). Su Rai 3 Il Meglio di Generazione Bellezza vede .000 spettatori pari al %. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend conta .000 individui all’ascolto (%) nella prima parte e .000 individui all’ascolto (%) nella seconda parte. Su La7 In Onda raccoglie .000 spettatori (share del %). Su Tv8 4 Ristoranti fa sognare .000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza diverte un a.m. di .000 spettatori (%).

In aggiornamento