Ascolti tv del 5 settembre, Alberto Angela chiude, è flop. Annalisa vince

Alberto Angela su Rai 1 ha concluso la sua trasmissione Noos – L’avventura della conoscenza. Ma per lui non ci sono sconti in fatto di share. Infatti, Canale 5 ha trasmesso lo show Annalisa Tutti in Arena.

Non è stata un’estate facile per Alberto Angela che si è visto persino sospendere a luglio Noos perché non riusciva a battere Temptation Island. A fine agosto gli ascolti non sono andati meglio e la puntata conclusiva, in cui si è parlato di cambiamento climatico e dell’Appia antica, era in diretta competizione con Annalisa.

Infatti, Canale 5 ha mandato in onda lo show all’Arena di Verona. Un vero e proprio colpo basso, contando che il brano di Annalisa e Tananai, Storie brevi, è stato incoronato tormentone estivo del 2024. Così, Alberto Angela, che in passato non ha mai fallito con le sue trasmissioni, potrebbe subire un duro colpo per il futuro.

Il resto del palinsesto ha visto su Rai 3 il film in prima visione, I figli degli altri e su Rai 2 le Paralimpiadi. Italia 1 ha trasmesso il film con Tom Cruise, Oblivion, mentre su Rete 4 è andata in onda la commedia di Carlo Vanzini, Non si ruba in casa dei ladri.

Prima serata, ascolti tv del 5 settembre: Alberto Angela chiude con l’11,7% di share

Su Rai 1 Noos – L’Avventura della Conoscenza chiude in ribasso con 1.601.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale5 il concerto di Annalisa Tutti in Arena incolla alla tv 2.203.000 spettatori con uno share del 16.5%.

Su Rai2 le Paralimpiadi 2024 intrattengono 721.000 spettatori pari al 4%. Su Italia1 Oblivion piace a 989.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 I figli degli altri segna 773.000 spettatori e il 4.9%. Su Rete4 Non si ruba a casa dei ladri totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (5.7%). Su La7 In Onda – Prima Serata interessa 943.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 …e alla fine arriva Polly è visto da 509.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 492.000 spettatori (3.3%).

Access Prime Time, dati del 5 settembre

Su Rai1 Affari Tuoi conquista 4.320.000 spettatori (23.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.423.000 spettatori pari al 13.1%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.195.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 1.036.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.441.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 851.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 768.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.464.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 4 Ristoranti raduna 468.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 653.000 spettatori (3.5%).

Ascolti tv Preserale, dati del 5 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.147.000 spettatori pari al 18.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.133.000 spettatori pari al 22.2%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.735.000 spettatori (16.9%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.461.000 spettatori (18.5%).

Su Rai2, dopo TG2 Flash (598.000 – 6.8%), le Paralimpiadi 2024, dalle 18:21 alle 20:42, totalizzano un netto di 1.057.000 spettatori con il 6.6%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 360.000 spettatori (3%) e FBI: Most Wanted è visto da 663.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.055.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 734.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 536.000 spettatori (3.3%). Su La7 Padre Brown raduna 201.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 237.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 390.000 spettatori con il 2.5%.