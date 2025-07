Ascolti tv del 5 luglio: Dalla strada al palco o la partita Real Madrid – Borussia Dortmund

Ansa Nek e Bianca Guaccero

Primo sabato di luglio, nuova sfida degli ascolti tv: i palinsesti con l’estate ormai in corsa cominciano a diventare più snelli, con poche novità, tante repliche dei programmi di successo della stagione appena trascorsa e i film più amati dal pubblico. Ma ci sono ancora trasmissioni che riescono a incollare gli spettatori alla tv: Rai1 ha scelto di scommettere sulle puntate – già andate in onda lo scorso inverno – del varietà tanto amato dal pubblico Dalla strada al palco, condotto da Nek e Bianca Guaccero, che aveva avuto ottimi ascolti.

A sfidare lo show la partita del Mondiale per Club Real Madrid – Borussia Dortmund in onda su Canale5, che ha riunito tanti appassionati davanti alla tv. Rai2 ha proposto il thriller Nuotando nella follia, mentre Rai3 ha mandato in onda Stranizza d’amuri, film liberamente ispirato al delitto di Giarre del 1980. Su Rete4 era in programma il cult con Harrison Ford Il fuggitivo e Italia1, come ogni domenica, ha trasmesso il film per famiglie Windstorm – Ritorno alle origini. Ma come sono andati gli ascolti di sabato 5 luglio? Ecco tutti i dati della serata.

Prima serata, ascolti tv del 5 luglio

Nella serata di ieri, sabato 5 luglio 2025, su Rai1 la replica di Dalla Strada al Palco ha intrattenuto 1.765.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 – dalle 22 a mezzanotte – per i quarti di finale dei Mondiali per Club Real Madrid – Borussia Dortmund ha raccolto davanti al video 1.758.000 spettatori con uno share del 16.4% (nel dettaglio primo tempo: 1.912.000 – 16%, secondo: 1.622.000 – 16.9%).

Su Rai2 Nuotando nella follia è la scelta di 647.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Windstorm: Ritorno alle origini ha radunato 538.000 spettatori (4.7%). Su Rai 3 la prima visione del film Stranizza d’amuri, diretto da Beppe Fiorello, raggiunge 707.000 spettatori e il 6.2%. Su Rete4 Il Fuggitivo totalizza un a.m. di 663.000 spettatori (6.2%). Su La7 Un Marito per Cinzia conquista 496.000 spettatori con il 4.2%.

Su Tv8 4 Ristoranti sigla 411.000 spettatori (3.5%), nel primo episodio, e 271.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio. Sul Nove Faking It – Bugie Criminali cattura l’attenzione di 258.000 spettatori con il 2.2%, nel primo episodio, 244.000 spettatori con il 3% nel secondo episodio, e 158.000 spettatori con il 4.6% nel terzo episodio in onda in terza serata.

Access Prime Time, dati del 5 luglio

Su Rai1 Techetechetè totalizza 2.544.000 spettatori (20.6%). Su Canale5 Paperissima Sprint arriva a 2.055.000 spettatori con il 16.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa 517.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 901.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta è seguito da 394.000 spettatori con il 3.2%.

Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 759.000 spettatori (6.2%) nella prima parte e 670.000 spettatori (5.4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda segna 840.000 spettatori e il 6.8%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 321.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 199.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv Preserale, dati del 5 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 2.060.000 spettatori pari al 22.4%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.763.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.072.000 spettatori (12.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.396.000 spettatori (13.7%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (324.000 – 4.0%) e Radio 2 Social Club Estate (278.000 – 3.3%), The Rookie raccoglie 313.000 spettatori (3.1%) mentre Blue Bloods segna 469.000 spettatori con il 4.0%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 342.000 spettatori (3.6%) e C.S.I. Miami raggiunge 384.000 spettatori (3.4%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.531.000 spettatori pari al 14.1%, mentre Blob segna 583.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 La Promessa interessa 676.000 spettatori (5.8%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia gioca con 163.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 le Qualifiche di Formula 1 del Gran Premio di Gran Bretagna hanno registrato 565.000 spettatori con il 6.4% e 4 Ristoranti 321.000 spettatori con il 2.6%, mentre sul Nove Little Big Italy raggiunge 192.000 spettatori e il 2.0%.