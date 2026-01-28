Ascolti tv del 27 gennaio, solo lacrime. Gerry Scotti blocca De Martino

La serata è dedicata al Giorno della Memoria con film e serie per non dimenticare. Gerry Scotti e De Martino, lotta estrema: tutti gli ascolti

IPA Stefano De Martino

La serata televisiva del 27 gennaio è dedicata al Giorno della Memoria, con qualche eccezione con la partita di Coppa Italia su Italia 1 e gli appuntamenti fissi del martedì.

Rai 1 ha trasmesso la mini serie Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero di Francesco Patierno, mentre su Canale 5 è stato trasmesso il film L’ultima volta che siamo stati bambini.

A È Sempre Cartabianca su Rete 4 ha presentato un reportage da Minneapolis girato nelle ore immediatamente precedenti e successive all’omicidio di Alex Pretti. Mentre su Rai 2 è tornata Elettra Lamborghini con Boss in incognito. Su Rai 3 è andato in onda Farwest e su La7 DiMartedì.

Intanto nell’access prime time continua la lotta feroce tra Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti su Canale con La Ruota della Fortuna che sta gradualmente perdendo il suo primato. Infatti, sempre più spesso il presentatore dei pacchi riesce a conquistare la vetta dello share, anche se di pochissimo. Ma il 27 gennaio ha fallito, “precipitando” al secondo posto.

Prima serata, ascolti tv del 27 gennaio: vince Morbo K

Su Rai 1 Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero incolla al piccolo schermo 2.539.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale5 L’ultima volta che siamo stati bambini conquista 2.180.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 920.000 spettatori pari al 6%.

Su Italia1 Coppa Italia – Fiorentina-Como incolla davanti al video 1.600.000 spettatori con l’8.3%. Su Rai3 Farwest segna 715.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 482.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.480.000 spettatori e il 9.5%. Su Tv8 Christmas with a Crown ottiene 312.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 576.000 spettatori con il 3.4%.

Access Prime Time, dati del 27 gennaio: Gerry Scotti campionissimo

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.285.000 spettatori (21.4%) e Affari Tuoi arriva a 4.973.000 spettatori (23.6) dalle 20:48 alle 21:40. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.331.000 – 21.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.273.000 spettatori pari al 25.2% dalle 20:49 alle 21:57. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 526.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 575.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.092.000 spettatori (5.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.445.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.044.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 754.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.910.000 spettatori (9.1%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 526.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 525.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 27 gennaio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.573.000 spettatori pari al 25.3%, mentre L’Eredità coinvolge 4.911.000 spettatori pari al 28.8%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.793.000 spettatori (13.7%), mentre Caduta Libera convince 2.598.000 spettatori (16.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (387.000 – 3.1%) e Il Viaggio della Torcia (243.000 – 1.8%), 9-1-1: Lone Star conquista 319.000 spettatori con il 2% e 9-1-1 513.000 spettatori con il 2.7%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 432.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 567.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.479.000 spettatori (14.3%). A seguire Blob segna 1.115.000 spettatori (6.1%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 949.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 10 Minuti interessa 870.000 spettatori (5.2%), mentre La Promessa appassiona 984.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X raduna 257.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 356.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (348.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 776.000 spettatori con il 4.1%.