Affari Tuoi, Martina Miliddi non si vede e Stefano De Martino fa finta di niente

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Stefano De Martino

Serata amara per Francesco, concorrente del Friuli Venezia Giulia protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 27 gennaio 2026, ma la curiosità si è diffusa tra il pubblico (a casa) soprattutto per un altro motivo: per una presenza che, di fatto, non c’è stata. Mentre il gioco procedeva come sempre tra alcune scelte coraggiose del concorrente, qualche offerta rifiutata e colpi di scena poco generosi, in molti hanno notato che la ballerina Martina Miliddi, volto ormai familiare del programma condotto da Stefano De Martino, non è mai entrata in studio. Non è mancata, invece, la spalla comica e presenza fissa del programma: Herbert Ballerina.

Stefano De Martino e la nuova invenzione di Herbert Ballerina

Ad aprire la puntata è infatti proprio lui, Herbert Ballerina, tornato dopo qualche giorno di assenza, con una delle sue trovate surreali: il “lontalcol”. Cos’è? Una cannuccia gigante che permetterebbe di bere restando lontani dal bicchiere, ovvero lontano dall’alcol. “Ha fatto la battuta?” direbbe Gabriele Cirilli. Da qui nasce il consueto botta e risposta con Stefano De Martino, che finge di prendere sul serio l’invenzione salvo poi smontarla subito dopo. Un siparietto leggero e ben rodato, che strappa subito la risata, coinvolge il pubblico in studio e accompagna con il sorriso verso l’inizio della partita.

Più tardi, il comico lucano darà sfoggio anche di un look super glamour (si fa per dire) formato da un bomber color argento accecante e occhiali da sole che “sono quelli originali di Antonello Venditti”. Non passa certo inosservato e De Martino incalza: “Abbiamo i centralini intasati, tutti vogliono comprare i tuoi abiti”.

La partita di Francesco: entusiasmo iniziale e caduta finale

Francesco arriva ad Affari Tuoi da Trieste, al suo fianco c’è mamma Roberta, pronta a sostenerlo nelle decisioni più delicate e nei momenti di sconforto (spoiler: ce ne saranno). L’inizio sembra promettente: grazie al pacco di Gennarino, il concorrente mette subito al sicuro un piccolo tesoretto e l’atmosfera in studio è quella delle grandi occasioni. Ma di lì a poco tutto precipita.

Purtroppo infatti, col passare dei tiri, la fortuna comincia a girare le spalle al concorrente e uno dopo l’altro i pacchi più ricchi vengono eliminati. Francesco continua a fidarsi dell’istinto e rifiuta le offerte del Dottore – 35mila, 24mila, 15mila e infine 20mila euro – accettando persino un cambio pacco cedendo il suo numero 10 a favore dell’11. La speranza è ovviamente quella di dare una svolta alla serata, ma la mossa non produce l’effetto sperato e, poco dopo, arriva il colpo più duro: viene eliminato anche l’ultimo premio altissimo (300mila euro) rimasto sul tabellone.

Francesco e Roberta tentano il tutto per tutto e si affidano alla Regione Fortunata ma alla fine devono arrendersi all’evidenza: la serata si chiude solo con la vincita del jackpot iniziale (2000 euro).

Martina Miliddi assente, De Martino minimizza: cosa è successo?

A colpire il pubblico, però, è stata soprattutto l’assenza di Martina Miliddi, mai entrata in studio nel corso della serata. Stefano De Martino ha tirato dritto senza soffermarsi sulla questione, scherzando su altri momenti della puntata e lasciando il “caso” sullo sfondo.

Certo, durante la partita non è mai stato chiamato il pacco “ballerina”, condizione necessaria per il suo ingresso in studio, ma Martina Miliddi non è comparsa nemmeno nel finale né ha fatto apparizioni durante la puntata. Una circostanza che ai telespettatori è parsa strana, o forse è solo che ormai eravamo abituati a vederla nel preserale.