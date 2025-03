Ascolti tv del 26 marzo, Mare Fuori 5 sfida Io Capitano e Lo Show dei Record

Fonte: Sabrina Cirillo Maria Esposito e Giovanna Sannino in "Mare Fuori 5"

Finalmente mercoledì 26 marzo ha debuttato in prima serata su Rai 2 Mare Fuori 5 e si è trovato a fronteggiare su Canale 5 Lo show dei Record, condotto da Gerry Scotti, e su Rai 1 il film di Matteo Garrone Io Capitano.

Rai 1 ha proposto in prima visione il film capolavoro sul viaggio avventuroso e drammatico di due ragazzi senegalesi, Io Capitano di Matteo Garrone.

Mentre su Rai 2 ha debuttato la quinta stagione di Mare Fuori. I primi due episodi di incentrano sulla scelta di Rosa di non sposare Carmine e il suo ritorno in IPM che crea sconcerto e disappunto. Per Rosa non è stata una decisione semplice e l’unica che sembra comprenderla è Carmela. All’IPM arrivano tre nuovi detenuti: Samuele e Federico, dal Nord, e Simone, dalla provincia napoletana. Il comandante fa un incontro che accende la sua curiosità.

Su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato del caso di Andrea Prospero, il giovane studente di informatica trovato morto a Perugia: la Procura continua ad indagare per scoprire la rete in cui era caduto.

Gerry Scotti ha condotto su Canale 5 Lo Show dei Record, mentre su Rete 4 al centro della puntata di Fuori dal Coro il reportage dalla Bassa Sassonia per seguire le fasi del piano di riarmo in Germania, dopo la riforma costituzionale votata del Parlamento tedesco che ha fatto cadere i vincoli di bilancio per la spesa militare.

Prima serata, ascolti tv del 26 marzo: vince Io Capitano, Mare Fuori 5 arriva al 5,9%

Su Rai 1 Io Capitano incolla al piccolo schermo 2.911.000 spettatori pari al 17.1% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha conquistato 1.679.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 la prima puntata di Mare Fuori 5 è seguita da 1.012.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 Jack Ryan – L’iniziazione incolla davanti al video 971.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.829.000 spettatori e l’11.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 835.000 spettatori (6.1%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.281.000 spettatori e il 7.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 429.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Samusà con Virginia Raffaele raduna 404.000 spettatori (2.4%).

Access Prime Time, dati del 26 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.804.000 spettatori (23.9%), mentre Affari Tuoi raduna 5.932.000 spettatori (28.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.839.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 541.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.479.000 spettatori (7.1%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.171.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.619.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.041.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 946.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.916.000 spettatori (9.2%). Su Tv8 Celebrity Chef totalizza 368.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 470.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 26 marzo

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.287.000 spettatori pari al 24.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.568.000 spettatori pari al 27.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.997.000 spettatori (16.2%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.249.000 spettatori (20.5%).

Su Rai2 TGSport Sera (401.000 – 3.3%), Mare Fuori – #Confessioni interessa 285.000 spettatori con l’1.8%, mentre Blue Bloods totalizza 538.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 448.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 653.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.499.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.077.000 spettatori (5.7%) e Fin Che la Barca Va sigla 1.046.000 spettatori (5.3%).

Su Rete4 La Promessa appassiona 903.000 spettatori (4.8%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 307.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 Casa contro Casa ha conquistato 207.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 350.000 spettatori con il 2%.