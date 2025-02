Ascolti tv del 26 febbraio, Rocco Schiavone tra Sandra Bullock e la Juve

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ufficio stampa Rai Marco Giallini è Rocco Schiavone

Scalare la classifica degli ascolti tv è davvero difficile, quando gli avversari sono davvero competitivi come quelli della serata del 26 febbraio. Su Rai 1 c’era Sandra Bullock con il film Ricatto d’amore che si è scontrato con Mrs Doubtfire su Italia 1. Canale 5 ha trasmesso la partita di Coppa Italia, Juventus-Empoli e su Rai 2 è andato in onda il secondo episodio di Rocco Schiavone 6.

Sandra Bullock e Ryan Reynolds formano una coppia tanto improbabile quanto irresistibile nella commedia romantica Ricatto d’amore su Rai 1. Su Rai 2 Rocco Schiavone si trova a indagare su una rete di pedofili dopo ritrovamento dello scheletro di un bambino. Mentre il fantasma di sua moglie continua a fargli visita e Caterina Rispoli (leggi la nostra intervista Claudia Vismara) resta per il momento in disparte.

Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato del caso di Mara Favro con il fratello di lei, Fabrizio, e della morte di Pierina Paganelli.

Su Rete 4 abbiamo ritrovato Mario Giordano con la sua trasmissione Fuori dal Coro dove si è parlato dei centri d’accoglienza usati in maniera illegale per gestire lo stoccaggio e lo spaccio della droga. Su La7, Aldo Cazzullo ha dedicato Una giornata particolare a Caporetto.

Prima serata, ascolti tv del 26 febbraio: Rocco Schiavone batte Sandra Bullock

Su Rai 1 Ricatto d’Amore ha interessato 1.665.000 spettatori pari al 10% di share. Su Canale5 l’incontro di Coppa Italia Juventus-Empoli conquista 4.592.000 spettatori con uno share del 22.4%. Su Rai2 Rocco Schiavone intrattiene 1.957.000 spettatori pari al 10.3%. Su Italia1 la commedia Mrs. Doubtfire: Mammo per sempre incolla davanti al video 1.139.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.689.000 spettatori e il 10%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 912.000 spettatori (6.3%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 903.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8 Prima o poi mi sposo ottiene 376.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Ex raduna 285.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time, dati del 26 febbraio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 5.011.000 spettatori (24.1%), mentre Affari Tuoi raduna 5.742.000 spettatori (26.2%). Pompei – Una Grande Scoperta, con Alberto Angela, ha raccolto 2.802.000 spettatori con il 13.3%. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 26 febbraio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre L’Eredità ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 26 febbraio