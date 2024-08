Ascolti tv 26 agosto: Claudio Amendola prova a battere le risate di Zelig

Fonte: IPA Claudio Amendola

L’ultimo lunedì di agosto regala agli spettatori gli stralci della programmazione estiva prima di tronare ai grandi programmi dell’autunno. Rai 1 punta su Nero a metà 3, serie tv che vede protagonisti, tra gli altri, Claudio Amendola e Margherita Vicario. Rai 3 opta invece per il Nabucco con La grande opera dall’Arena di Verona, mentre Rete 4 sceglie Shall we dance?, commedia romantica del 2004.

Mediaset si fa largo con le risate proponendo Zelig Canale 5, mentre su Italia 1 gli spettatori possono godersi un’altra puntata dell’undicesima stagione di Chicago PD. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 26 agosto 2024?

Prima serata, ascolti tv del 26 agosto

Nella prima serata di lunedì 26 agosto 2024, su Rai1 Nero a Metà con Claudio Amendola interessa 1.765.000 spettatori pari al 13.1% di share. Non riesce però a battere Canale5, che col suo Zelig conquista 1.642.000 spettatori: uno share del 14.4%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 706.000 spettatori pari al 5.1%, mentre su Italia1 Chicago P.D. interessa 1.106.000 spettatori (7.7%).

Su Rai3 il Nabucco de La Grande Opera all’Arena di Verona piace a 383.000 spettatori col 2.9%. Su Rete4 Shall We Dance? con Richard Gere totalizza un a.m. di 649.000 spettatori (4.9%). Su La7 L’assassinio del banchiere di Dio raggiunge 409.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Cani sciolti ottiene 318.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Colpevole d’innocenza raduna 482.000 spettatori (3.6%).

Access Prime Time del 26 agosto

Nell’Access Prime Time Rai1 continua a primeggiare con Techetechetè arrivando a 2.747.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.307.000 spettatori pari al 14.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.161.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 947.000 spettatori (5.9%) e il ritorno di Un Posto al Soleappassiona 1.258.000 spettatori (7.7%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 594.000 spettatori e il 3.7% nella prima parte e 688.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.006.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 685.000 spettatori pari al 4.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 577.000 spettatori (3.6%).

Ascolti tv Preserale

Per quanto riguarda gli ascolti del preserale, su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene un ascolto medio di 2.010.000 spettatori pari al 19.9%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.835.000 spettatori pari al 22.7%. Su Rai2, N.C.I.S. Los Angeles totalizza 334.000 spettatori con il 2.9% e S.W.A.T. conquista 472.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.010.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 715.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Terra Amara interessa 464.000 spettatori (3.2%).

Su Canale5, la replica di The Wall – I Protagonisti interessa 1.317.000 spettatori (14.2%), mentre The Wall 2.289.000 spettatori (19.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 393.000 spettatori (3.6%) e FBI: Most Wanted raccoglie 514.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown raduna 145.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 311.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 424.000 spettatori con il 3%.