Ascolti tv 23 agosto: il concerto per l’Abruzzo sfida con la musica Bold Pilot

Mentre su Rai 1 va in onda il filme "Per tutta la vita", Rai 2 trasmette "La notte dei serpenti 2024". Canale 5 risponde con "Bold pilota": gli ascolti di venerdì 23 agosto

Nella serata di venerdì 23 agosto i canali si sono contesi l’attenzione del pubblico televisivo italiano: impresa non facile tra vacanze, ferie e uscite estive. Rai 1 ci ha provato con il film Per tutta la vita, di Paolo Costella, con le interpretazioni di Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini e molti altri. La pellicola vede al centro della storia quattro coppie sposate da tempo il cui matrimonio viene messo in discussione: tutte e quattro ricevono da un giudice la notizia che il loro matrimonio non è mai stato valido perché il prete che ha celebrato la funzione in realtà non era un vero prete.

Su Rai 2 va invece in onda La notte dei serpenti 2024. Si tratta di un evento giunto alla seconda edizione, condotto da Andrea Delogu, che mette la regione Abruzzo al centro dell’attenzione di diversi artisti italiani, chiamati a interpretare le proprie canzoni e i canti della tradizione popolare abruzzese, ma in chiave moderna. Su Rai 3 va in onda Dante, film diretto da Pupi Avanti. Su Rete 4 Harry Wild. Italia 1 punta sulle onde di Baywatch.

Ascolti tv, prima serata 23 febbraio 2024

Venerdì 23 agosto 2024 in prima serata su Rai 1 va in onda Per tutta la vita che interessa 1.571.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 Bold Pilot – Leggenda di un campione diverte 1.422.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai 2 La notte dei serpenti fa ballare 1.056.000 spettatori pari all’8.8%. Su Italia 1 Baywatch fa nuotare con la fantasia 1.002.000 spettatori pari all’8.2%. Su Rai 3 Dante segna 465.000 spettatori e il 3.8%. Su Rete 4 Harry Wild – La signora del delitto totalizza un a.m. di 347.000 spettatori (2.9%). Su La7 The Loudest Voice raggiunge 278.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Il pozzo dei desideri ottiene 412.000 spettatori con il 3.5%. Sul Nove Ammutta Muddica raduna 391.000 spettatori (3.4%).

