Fonte: Ansa Marco Liorni

Rai1 cambia le carte in tavola e sceglie di non mandare in onda lo speciale di Affari tuoi per lasciare spazio a L’Eredità – Tutti in viaggio. Una scelta strategica, pare, che ha favorito il programma di access prime time condotto da Marco Liorni e che ha riconquistato la prima serata praticamente senza rivali. Dall’altra parte, infatti, Canale5 ha schierato gli ennesimi episodi di Tradimento, utilizzata come riempitivo in moltissime occasioni, facendo inevitabilmente muovere verso l’alto la freccia dello share della Prima Rete.

Confermato invece il palinsesto delle altre Reti, con Quarto grado che è andato in onda regolarmente con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, mentre Italia1 ha trasmesso Rambo 2. E ancora, su Rai3 abbiamo visto Salvo Sottile alla guida del suo Far West, su Rai2 invece Diabolik – Chi sei?. Propaganda Live ha trovato ancora spazio su La7, Maurizio Crozza è poi tornato con il suo Fratelli di Crozza sul Nove. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti del 2 maggio? Scopriamo tutti i dati.

Tutti i dati d’ascolto sono disponibili dalle ore 10.