Fonte: Getty Images Macaulay Culkin in "Mamma ho perso l'aereo"

Si rinnova l’appuntamento con gli ascolti tv. Per la prima vera serata del 2025, Rai1 ha proposto il film Qui la zampa 2, mentre Canale5 ha trasmesso la semifinale di Supercoppa che si è disputata a Riad tra Inter e Atalanta. Un evento storico per l’ammiraglia Mediaset, che ha deciso di tagliare completamente la messa in onda di Striscia la Notizia in favore del match valevole per la trofeo di club. Su Italia1, è stata la volta di Mamma, ho perso l’aereo. Un grande classico del periodo di Natale che non manca mai di appassionare il pubblico.

Su Rai3 abbiamo invece assistito all’ultimo appuntamento con Bella Festa, condotto da Pierluigi Diaco e avviato con lo speciale trasmesso per la maratona di solidarietà Telethon su Rai1, mentre su Rai3 abbiamo visto Sulle orme del K2. Ampio spazio è stato concesso all’informazione e all’approfondimento giornalistico con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi in onda su Rete4. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti tv del 2 gennaio? Scopriamo tutti i dati.

Prima serata, ascolti tv del 2 gennaio

Su Rai1 Qua la zampa 2: Un amico è per sempre ha interessato 2.745.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale5 – dalle 20 alle 21,55 – l’incontro di Supercoppa Italiana Inter-Atalanta ha raccolto 5.389.000 spettatori con uno share del 25.4% (pre e post nel complesso: 3.659.000 – 18.3%, nel dettaglio primo tempo: 5.314.000 – 25.9%, secondo: 5.454.000 – 24.9%). Supercoppa Italiana Live raccoglie 1.820.000 spettatori pari al 9.8%. Su Rai2 – dalle 21,05 alle 0,19 – Bella Festa intrattiene 941.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Mamma ho perso l’aereo incolla davanti al video 2.153.000 spettatori (11.9%).

Su Rai3 il documentario Sulle orme del K2 segna 839.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 891.000 spettatori (5.6%). Su La7 Rebel Pope raggiunge 787.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 Il profumo del mosto selvatico ottiene 453.000 spettatori con il 2.5%. Sul 20 Live! Corsa contro il tempo fa sintonizzare 331.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 La rapina perfetta è scelto da 398.000 spettatori (2.1%). Su Iris Resa dei conti a Little Tokyo è seguito da 254.000 spettatori pari all’1.2%. Su RaiMovie Sissi la giovane imperatrice sigla 296.000 spettatori (1.5%). Su Rai Premium Questi Fantasmi ha raccolto 216.000 spettatori con l’1.1%. Su La7d La Neve nel Cuore segna 232.000 spettatori e l’1.2%. Su La5 La Stella di Natale segna 346.000 spettatori e l’1.7%.

Access Prime Time, dati del 2 gennaio

Su Rai1 Affari Tuoi raduna 5.923.000 spettatori (26.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.414.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.176.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.543.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 865.000 spettatori e il 4% nella prima parte e 886.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 In Onda raccoglie 1.233.000 spettatori e il 5.6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 489.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash? XMas Edition raccoglie 513.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 2 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.458.000 spettatori pari al 22.8%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.854.000 spettatori pari al 27.6%. Su Canale5 il pre partita di Supercoppa italiana ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 528.000 spettatori con il 3.2%, nel primo episodio, e 644.000 spettatori con il 3.3%, nel secondo episodio.

Su Italia1 Supercoppa Live sigla 452.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 681.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.678.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 1.151.000 spettatori (5.8%) e Via dei Matti N.0 sigla 969.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 898.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 306.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 411.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash? Chi offre di più è scelto da 315.000 spettatori con l’1.7%.