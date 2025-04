Ascolti tv del 2 aprile, Mare Fuori 5 e il film sul Papa battuti da Milan-Inter

Fonte: IPA Maria Esposito

Una serata televisiva intensa quella di mercoledì 2 aprile, diversi programmi cult e gli eventi importanti tra cui scegliere. Su Rai 1 è andato in onda il film Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla, su Rai 2 un nuovo episodio di Mare Fuori 5. Mentre Canale 5 ha trasmesso la partita di Coppa Italia Milan-Inter. E non va dimenticato Chi l’ha visto? su Rai 3.

In occasione del ventesimo anniversario della morte di Giovanni Paolo II, avvenuta il 2 aprile 2025, Rai 1 ha trasmesso il film tv, Non avere paura – Un’amicizia con Papa Wojtyla, con Aleksei Guskov e Giorgio Pasotti.

A Chi l’ha visto? su Rai 3 si è parlato del caso di Andrea, il giovane studente di informatica morto a Perugia in seguito all’ingestione di una dose massiccia di un farmaco soggetto a prescrizione, mostrando una nuova ricetta falsa spedita dopo la morte del ragazzo.

Su Rai 2 è andato in onda un nuove episodio di Mare Fuori 5 dove grazie a Carmela il clan cresce, preoccupando non poco donna Wanda. Teresa cerca ancora Edoardo, mentre in IPM arriva Tommaso, ragazzo benestante animato da un odio feroce. La tensione aumenta per il giro di droga dei milanesi e sfocia in una violenta rissa. Cucciolo si riavvicina al fratello e si apre con Milos. Lino cerca di sostenere Silvia.

Su La7 Aldo Cazzullo a Una giornata particolare ha presentato il secondo appuntamento dedicato alla Bibbia. Su Rete 4 a Fuori dal Coro si è parlato dei dazi imposti da Donald Trump all’Europa: se alcuni imprenditori chiedono all’Italia di trattare in autonomia con gli USA per raggiungere condizioni economiche più favorevoli al nostro Paese, l’Unione europea sta invece lavorando a una risposta unitaria.

Prima serata, ascolti tv del 2 aprile: stravince la partita Milan-Inter

Su Rai 1 Non Avere Paura – Un’Amicizia con Papa Wojtyla incolla al piccolo schermo 2.618.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia – Milan-Inter ha conquistato 6.066.000 spettatori con uno share del 28.4%. Su Rai2 Mare Fuori 5 intrattiene 1.060.000 spettatori pari al 5.4%.

Su Italia1 Top Gun ottiene 1.065.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.639.000 spettatori e il 9.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 906.000 spettatori (6.2%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.143.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 392.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Wanna raduna 200.000 spettatori (1%).

Access Prime Time, dati del 2 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.807.000 spettatori (24.2%), mentre Affari Tuoi raduna 5.414.000 spettatori (24.4%). Su Canale5 Striscina la Notizina di 12 minuti raccoglie 3.690.000 spettatori pari al 18.1%.Su Rai2 TG2 Post interessa a 443.000 spettatori con il 2%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.455.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.094.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.516.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.042.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 973.000 spettatori e il 4.4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.789.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Celebrity Chef totalizza 363.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 463.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 2 aprile

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.675.000 spettatori pari al 23.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.967.000 spettatori pari al 26.2%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.985.000 spettatori (18.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.966.000 spettatori (21%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (356.000 – 3.4%), Blue Bloods totalizza 516.000 spettatori con il 3.7% nel primo episodio e 694.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 323.000 spettatori (2.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 724.000 spettatori (4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.282.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 938.000 spettatori (5.2%) e Fin Che la Barca Va sigla 854.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 La Promessa appassiona 814.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 278.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 Casa contro Casa ha conquistato 207.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 302.000 spettatori con l’1.9%.