Fonte: IPA Miriam Leone

Il gran caldo dell’estate 2024 non dà tregua e non abbiamo nemmeno una novità per rinfrescarci: gli ascolti tv del 2 agosto rispecchiano una programmazione televisiva completamente ferma, in attesa che la stagione riprenda, fatta di tante repliche in cui spiccano le Olimpiadi di Parigi 2024. E così, tra una polemica e l’altra, i Giochi sono l’unica vera novità di questi giorni di temperature alle stelle. Possiamo forse fare eccezione per il film tv trasmesso da Rai1, Metti la nonna in freezer, che vede Miriam Leone recitare al fianco di Fabio De Luigi in una commedia divertentissima che la prima Rete ha riproposto in questi primi giorni d’agosto.

Su Rai3 è invece andato in onda il film Lacci, adattamento del romanzo di Domenico Starnone, mentre Canale5 ha risposto con Una seconda occasione. Rete4 ha proposto Untouchables, mentre su Italia1 è andato in onda Din Don. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti? C’è da ammetterlo: per la serata del 2 agosto non era affatto difficile.

I dati d’ascolto del 2 agosto sono disponibili dalle 10