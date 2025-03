Ascolti tv del 17 marzo, Belcanto contro il Grande Fratello: la sfida continua

Fonte: Ufficio stampa Rai Caterina Ferioli, Vittoria Puccini e Adriana Savarese in "Belcanto"

È iniziata una nuova settimana e Vittoria Puccini con Belcanto su Rai 1 e Alfonso Signorini col Grande Fratello su Canale 5 si sono scontrati ancora una volta.

Il melodramma appassiona il pubblico televisivo e nella puntata di Belcanto andata in onda il 17 marzo su Rai 1 abbiamo visto come Enrico venga fermato appena in tempo da Carolina, costretta ad affrontare la dolorosa verità sul tradimento di Antonia. Il ragazzo, a causa del suo gesto, è ormai ricercato dagli austriaci e si nasconde in un cascinale isolato, nell’attesa di recarsi a Luino con gli altri rivoluzionari. Nel frattempo, Antonia si prepara nuovamente per il debutto ne La Cenerentola, sola contro tutti.

Su Canale 5 al Grande Fratello sabato sera i concorrenti hanno festeggiato i 6 mesi di vita nella Casa tra balli e divertimenti. Ma, nel corso delle celebrazioni, sono successe molte cose: Shaila non intende in alcun modo ricucire con Lorenzo, Tommaso e Mariavittoria hanno attraversato una nuova crisi e Javier ha ammesso di essere geloso. Ma ormai è tempo di fare i conti con il televoto.

Su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata di 99 da battere, mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Lo stato delle cose.

Su Rete 4 a Quarta Repubblica si è parlato delle trattative tra Donald Trump e Vladimir Putin per la pace in Ucraina e del caso di Garlasco.

Su La 7 a La Torre di Babele, Corrado Augias ha ospitato lo storico esponente della sinistra Romano Prodi, il giornalista Ezio Mauro, allo scrittore Paolo Giordano e alla studentessa Emma Ruzzon.

Prima serata, ascolti tv del 17 marzo: Belcanto chiude al 20,9%

Su Rai 1 Belcanto incolla al piccolo schermo 3.492.000 spettatori pari al 20.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.063.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con 99 da Battere intrattiene 1.261.000 spettatori pari all’8.1%.

Su Italia1 SpiderMan – Homecoming piace a 1.126.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Lo stato delle cose interessa a 937.000 spettatori e il 5.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 724.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 853.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 412.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Sento la Terra Girare con Teresa Mannino raduna 478.000 spettatori (2.8%).

Access Prime Time, dati del 17 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al 5.114.000 spettatori (24.5%), mentre Affari Tuoi raduna 6.296.000 spettatori (29.4%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.088.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 557.000 spettatori con il 2.6%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.465.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.116.000 spettatori (5.3%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.445.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.038.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 925.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.741.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Celebrity Chef totalizza 417.000 spettatori (2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 489.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 17 marzo

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.251.000 spettatori pari al 23.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.691.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.026.000 spettatori (16.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.202.000 spettatori (19.8%).

Su Rai2 dopo TGSport Sera (454.000 – 3.6%), Blue Bloods totalizza 571.000 spettatori con il 3.6% nel primo episodio e 783.000 spettatori con il 4% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 445.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 616.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.423.000 spettatori (13.2%). A seguire Blob segna 1.022.000 spettatori (5.1%) e Fin Che la Barca Va ottiene 889.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa appassiona 855.000 spettatori (4.4%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 296.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 440.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 412.000 spettatori con il 2.4%.