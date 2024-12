Ascolti tv del 17 dicembre, Don Matteo 14 non ha rivali. Nemmeno con Belve

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Appuntamento eccezionale per Don Matteo 14 che è andato in onda su Rai 1 martedì 17 dicembre. E così la battaglia degli ascolti tv si fa sempre più cruenta, considerando che su Canale 5 c’era la partita di Coppa Italia, Juventus-Cagliari e su Rai 2 Belve.

Don Matteo 14, su Rai 1, è arrivato alla penultima puntata di stagione e tutti sono incollati allo schermo per sapere cosa accadrà tra il Capitano Martini e Giulia (Federica Sabatini). Su Rai 2 a Belve Francesca Fagnani chiude in bellezza, ospitando Jovanotti, Vittorio Feltri e Taylor Mega, dopo aver fatto parlare di sé per la fuga di Mammucari.

Su Rai 3 Veronica Pivetti ad Amore criminale ha affrontato la storia di Alessandra Cità, una donna di 45 anni uccisa a Trucazzano (Milano) con un colpo di fucile dall’ex compagno, ossessionato dall’idea di perderla.

Su Rete 4 a È sempre Cartabianca Bianca Berlinguer ha messo al centro della puntata il discorso del premier Giorgia Meloni dal palco di Atreju che ha toccato tutti i principali temi di attualità e riservato dure critiche all’opposizione e al sindacato. Intanto si attendono novità sulla questione Stellantis. Mentre su Italia 1 è andato in onda Il ragazzo e la tigre.

Prima serata, ascolti tv del 17 dicembre: Don Matteo 14 trionfa col 23%

Su Rai 1 Don Matteo 14 incolla al piccolo schermo 4.189.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 la partita di Coppa Italia – Juventus-Cagliari ha conquistato 3.522.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 l’ultima puntata di Belve intrattiene 1.909.000 spettatori pari al 12.2%.

Su Italia1 Il ragazzo e la tigre piace a 1.155.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Amore Criminale segna 813.000 spettatori e il 4.4%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 617.000 spettatori (4.4%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.486.000 spettatori e l’8.6%. Su Tv8 Una corona per Natale ottiene 314.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Con Air raduna 288.000 spettatori (1.6%).

Access Prime Time, dati del 17 dicembre

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.884.000 spettatori (24.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.732.000 spettatori (26.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.200.000 spettatori pari al 15.8%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 652.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.536.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.011.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.481.000 spettatori (6.9%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 880.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 843.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.860.000 spettatori (8.8%). Su Tv8 100% Italia gioca con 428.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà chi è raccoglie 427.000 spettatori con il 2.1% nella prima parte di 13 minuti e 582.000 spettatori con il 2.7% nella seconda parte dalla durata maggiore.

Ascolti tv Preserale, dati del 17 dicembre

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al2.833.000 spettatori pari al 20.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.279.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.528.000 spettatori (19.8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.742.000 spettatori (23.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (535.000 – 4.3%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 427.000 spettatori con il 2.7% nel primo episodio e 491.000 spettatori con il 2.6% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 454.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 660.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.255.000 spettatori (13%). A seguire Blob segna 935.000 spettatori (5%) e Via dei Matti n. 0 sigla 867.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 La Promessa interessa 859.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 263.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 366.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (255.000 – 2.1%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 358.000 spettatori con il 2%.