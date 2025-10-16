Anticipazioni X Factor 2025, è tempo di Last Call: ultimo passo prima dei Live

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Sky Giorgia e i giudici di X Factor 2025: tutto pronto per le Last Call

Tutto pronto per una nuova puntata di X Factor. Stasera, giovedì 16 ottobre, i giudici tornano al tavolo per l’ultimo passo prima dei tanto agognati live: le Last Call.

Un momento importantissimo, che segna la scelta definitiva delle squadre e, quindi, dei concorrenti ufficiali di questa edizione.

“X Factor”, le anticipazioni delle Last Call

Archiviate le audizioni e le due sessioni di Bootcamp, per X Factor 2025 è tempo di entrare nel vivo e delineare le squadre pronte ad affrontare i Live.

Il talent show apre quindi le porte alle Last Call, ultimo tassello prima della gara vera e propria, in cui gli aspiranti artisti dovranno esibirsi ancora una volta per guadagnarsi un posto tra i cantanti di questa edizione.

Quello di stasera, giovedì 16 ottobre, è un appuntamento decisivo, in cui i giudici si interfacciano con la scelta più difficile. Decidere chi merita i Live e chi, invece, deve momentaneamente mettere in pausa il suo sogno e lasciare lo show. Ogni decisione è carica di tensione, perché dietro ogni seduta c’è una storia personale, una passione e, spesso, anni di sacrifici.

Una responsabilità enorme, che si snoda in un meccanismo a tratti spietato: Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi devono trovare il trio perfetto per comporre le proprie squadre attraverso le ormai conosciutissime sedie che, quest’anno, sono solo tre.

Tre sedute da riempire attraverso le esibizioni e che, una volta piene, attivano il meccanismo dello switch. Nessun aspirante concorrente, quindi, è al sicuro fino a quando il giudice non avrà ascoltato tutti ed espresso le sue preferenze.

Ogni esibizione diventa così un vero e proprio momento di verità. I giudici non scelgono solo la voce più potente, ma valutano presenza scenica, carisma e capacità di stare sul palco. È un equilibrio delicato tra emozione e strategia, tra passione artistica e scelta del pezzo più adatto a valorizzare il proprio talento. Ogni nota, ogni gesto, ogni sguardo può fare la differenza e cambiare le sorti della serata.

Il backstage, come sempre, è un mondo a parte: tra tensione, consigli dell’ultimo minuto e sorrisi nervosi, i concorrenti cercano di restare concentrati, mentre Giorgia li accompagna passo passo, pronta a sostenere, incoraggiare e consolare. È un luogo dove la pressione si sente forte, ma dove nascono anche le emozioni più autentiche e i momenti più belli del talent.

Alla fine della serata, le quattro squadre di X Factor saranno finalmente complete: 12 concorrenti ufficiali, pronti per iniziare il percorso musicale con il loro giudice e volare verso la prima puntata dei Live.

Dove e quando vedere “X Factor 2025”

In attesa dell’inizio dei tanto attesi Live, l’appuntamento con le Last Call di X Factor è programmato per stasera, giovedì 16 ottobre, a partire dalle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW.

Per chi preferisce la visione in mobilità, la puntata è disponibile anche on demand e su Sky Go. Inoltre, per il pubblico in chiaro, la replica andrà in onda martedì sera sempre su TV8.