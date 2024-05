Anticipazioni Chi l’ha visto? 22 maggio, svolta nelle indagini su “Enriquetta”

Fonte: Ansa Federica Sciarelli

Nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto? il 22 maggio, in onda a partire dalle 21.20 su Rai 3. La puntata vedrà come di consueto le storie di persone scomparse o in difficoltà, misteri legati a omicidi che ancora cercano giustizia e verità, senza dimenticare inchieste, appelli, segnalazioni e testimonianze.

Chi l’ha visto?, i casi del 22 maggio

Novità sul caso di Simone Casini, un camionista di 43 anni di Vivo d’Orcia, trovato morto il 27 luglio 2022 nei pressi di Siena. L’uomo è stato trovato impiccato nel rimorchio del suo camion, con una cinghia usata per fissare i carichi avvolta intorno al collo.

Le circostanze della morte dell’uomo hanno subito destato sospetti nei familiari che hanno cominciato a ipotizzare che possa essere stato ucciso da qualcuno che ha inscenato il suo suicidio, come sostenuto dal padre la settimana scorsa ospite di Federica Sciarelli. I genitori stanno spingendo infatti per un’indagine più approfondita, inclusa una possibile riesumazione del corpo per ulteriori esami.

Ad alimentare i sospetti della famiglia Casini un messaggio audio di Simone, che prima di morire si proclamava innamorato di una donna, Enriquetta, che non aveva mai incontrato di persona. Si è scoperto che l’infermiera spagnola di 28 anni non è mai esistita, ma si trattava di un falso profilo sui social media.

I due però si scambiavano messaggi e si telefonavano spesso durante il giorno, e il camionista le aveva inviato ingenti somme di denaro, una cifra che potrebbe addirittura aggirarsi intorno ai 70 mila euro. Adesso potrebbe esserci una svolta nel caso “Enriquetta”: Simone non sarebbe stata l’unica vittima della truffatrice, e potrebbero esserci altri uomini raggirati.

I casi di Pierina Paganelli e Antonella di Veroli

Durante la puntata del 22 maggio di Chi l’ha visto? va in onda un’intervista esclusiva a Valeria, la vicina di casa di Pierina Paganelli, che ricostruisce alcuni episodi accaduti prima dell’omicidio, avvenuto a Rimini la sera del 3 ottobre 2023.

Il legale di Manuela Bianchi, nuora della vittima e sospettata dell’omicidio, avrebbe chiesto agli inquirenti di sottoporre al test del Dna i quasi 500 residenti del condominio in via del Ciclamino dove si è consumato il delitto. La vicina però mette in dubbio la buona fede di Manuela, sollevando sospetti e offrendo nuovi spunti investigativi.

Un altro caso affrontato da Federica Sciarelli riguarda l’omicidio di Antonella di Veroli, la a mmercialista di 47 anni, assassinata con un colpo di pistola e trovata morta in casa sua, chiusa dentro un armadio il 10 aprile del 1994.

Del delitto non è mai stato trovato un colpevole, ma la sorella e la nipote di Antonella saranno in studio per discutere di nuovi elementi emersi e di reperti mai analizzati, facendo appello per la riapertura delle indagini.

Quando e dove va in onda

Chi l’ha visto? va in onda il 22 maggio dalle 21.20, su Rai3. Come di consueto, il programma è trasmesso in contemporanea sul canale dedicato RaiPlay e sui social, tramite l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. La puntata è visibile inoltre anche nei giorni successivi grazie al servizio on demand che permette di seguirla in differita.