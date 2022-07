Amazzone ricoperta di strass, Beyoncé svela la copertina del nuovo album: una scultura

Fonte: ANSA Beyonce presenta il nuovo album

Bellissima, selvaggia ma come solo una regina delle Amazzoni potrebbe essere: Beyoncé ha svelato la copertina del nuovo album e ha stupito per l’immagine seducente, che ricorda una scultura. E che la vede ricoperta di strass, orgogliosa su un cavallo trasparente.

Nel post Instagram ha anche raccontato cosa ha significato lavorare a questo nuovo progetto e qual è il messaggio che vuole trasmettere.

Beyoncé sembra una scultura seducente sulla cover del nuovo album

Il corpo è ricoperto di strass. Il volto e lo sguardo di Beyoncé trasudano orgoglio, per la femminilità che emerge in tutta la sua bellezza in questa immagine, ma anche per questo nuovo lavoro che arriva a sei anni di distanza dall’ultimo. Lo scatto è una celebrazione dell’amore per il proprio corpo, senza timori di giudizi, un fisico che viene mostrato come forte e sensuale in quella doppia accezione che invece trova la sua risposta nel femminile.

L’attesa per ascoltare Renaissance sta per finire, infatti sarà disponibile a partire dal 29 luglio, ma intanto la pop star ha svelato la cover, in cui è ritratta come un’amazzone ricoperta di strass.

“La creazione di questo album mi ha permesso un posto dove sognare e trovare una via di fuga in un periodo spaventoso per il mondo – ha scritto Beyoncé attraverso il suo profilo Instagram per accompagnare la cover – . Mi ha permesso di sentirmi libera e avventurosa in un momento in cui poco altro si muoveva. La mia intenzione era quella di creare un luogo sicuro, un luogo senza giudizio. Un posto dove essere liberi dal perfezionismo e dal pensiero eccessivo. Un posto dove urlare, liberarsi, sentire la libertà”.

Poi l’artista ha aggiunto un messaggio per i suoi fan, ricordando quello che vorrebbe trasmettere attraverso questo nuovo album: “È stato un bellissimo viaggio di esplorazione. Spero che voi possiate trovare gioia in questa musica. Spero che vi lasciate ispirare per sertivi unici, forti e sexy come siete”.

E il significato di questo viaggio, e di quello che vuole trasmettere, sta anche tutto nel titolo stesso dell’album: Renaissance, ovvero Risorgimento.

Un invito al risorgere, dopo anni difficili, in cui il mondo intero si è dovuto misurare con qualcosa di inaspettato: l’emergenza sanitaria.

Beyoncé, la carriera e la vita privata

È una regina Beyoncé: lo dicono i suoi fan, ma lo ribadiscono anche il talento, la voce, la capacità di stare sul palco e di emozionare. Tutto questo la rende un’icona pop.

La sua carriera è ricca di successi a partire dagli esordi con il trio delle Destiny’s Child fino al percorso come solista. Si è fatta conoscere nel mondo dello show biz sin da giovanissima esordendo con il primo singolo del gruppo nel 1997. Da lì è stata un’ascesa, un percorso fatto di fatica e talento, che l’ha portata a essere una delle artiste più amate.

Sul fronte privato è legata da tantissimi anni al collega rapper Jay – Z con il quale si è sposata nel 2008. Hanno tra figli: Blue Ivy nata nel 2012 e i gemelli Rumi e Sir Carter nati nel 2017. Nel corso della carriera ha vinto 28 Grammy Awards, di cui 20 da solista.