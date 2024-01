Fonte: IPA Alessandro Baricco

Alessandro Baricco torna in tv e racconta la sua malattia. La leucemia l’ha colpito nel 2022 ma lui non si è mai arreso, chiamando sempre per nome il male che l’ha travolto e che ha cambiato la sua vita, rallentandola. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, lo scrittore di Seta ha dichiarato di aver trascorso l’intera estate in ospedale, in cui ha attraversato i momenti più difficili di questo cammino, ma di stare finalmente bene e di essere pronto per affrontare il futuro.

Alessandro Baricco, come sta oggi

“Come sto? La risposta più onesta è sto bene, d’altra parte non sarei qua. Poi sono uno che ha passato l’estate in ospedale lasci giù bei pezzi di te. Quando esci hai pezzi da recuperare, sei in salita. Dovevo lavarmi i denti ed ero così debole che non riuscivo a fare il gesto se non muovendo solo la testa, e mi chiedevo se sarei mai uscito. Ora vado benissimo. È un grosso cammino che non ho ancora finito, c’è una lentezza implacabile”, ha spiegato Alessandro Baricco in una della poche interviste che ha concesso alla tv dopo aver scoperto della malattia.

Lo aveva già fatto su Instagram, dove aveva scelto di condividere col pubblico la sua diagnosi, ma oggi è tutto cambiato. Parla per la prima volta del suo corpo e di come abbia stranamente reagito: “Il maestro è lui, è il corpo, quante cose belle e brutte ti detta nella vita. Gli attacchi di panico, che è una cosa del corpo geniale. Non ti vuoi dire che non stai bene al mondo e te lo dice lui”.

La scelta di comunicare la malattia via social, poi, non è stata casuale: “Era una scelta pratica, lo devi dire che non stai bene e lo devono capire. I social non c’erano prima. Mi è accaduto due volte, ed è stato molto utile. Ho scoperto che c’è un sacco di gente che mi vuole bene. Quell’ondata di affetto vero. Aveva dato senso alla loro vita e gli veniva a mancare un maestro con cui avevano un’intimità. Io avevo un passato da antipatico non ero abituato che il mondo mi volesse bene. È stata un’esperienza forte”.

Il matrimonio con Gloria Campaner a dicembre

Grande cappello nero, guanti, cappotto: Alessandro Baricco è un uomo nuovo ma ben consapevole del percorso che sta affrontando. Da questa lezione, che di certo non si aspettava, ha capito che dalla paura può nascere qualcosa di bellissimo: “La vendiamo molto, ed è una delle cose che sbagliamo. La paura c’entra col desiderio, smetti di desiderare ed inizi ad aver paura. È il desiderio che annienta la paura”.

A dicembre, ha sposato la sua compagna Gloria Campaner con una cerimonia intima – proprio come ha raccontato in tv – ed è preparato per affrontare il futuro con una nuova spinta, senza guardarsi troppo indietro. Oggi sta bene, come ha assicurato lui, ma non vuole che la sua malattia diventi una notizia: “Che poi le malattie dei vip siano diventate notizia prelibata mi lascia un po’ interdetto. Lì è scattato un giro vizioso, troppi raccontano dettagli, genera effetto paura. Non so se diamo il messaggio giusto. La mia malattia è un’anomalia, la prende uno su centomila. State tranquilli”.