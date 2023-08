Alessandro Baricco, la malattia è tornata: “Ho avuto tempi complicati”

Poco più di un anno fa aveva raccontato di essere affetto da leucemia. Oggi, Alessandro Baricco, torna sui social per un aggiornamento importantissimo e che dà speranza. Sono stati 41 giorni d’inferno, per lui, che non ha mollato e sta finalmente vedendo la luce in fondo al tunnel. E sì, perché la malattia è tornata e ha dovuto affrontare un nuovo intervento – un trapianto di midollo – attraverso il quale i medici che lo hanno in cura stanno cercando di debellare il male. Tutto è andato per il meglio e finalmente, queste, sono diventate settimane di speranza.

Alessandro Baricco racconta la malattia su Instagram

Non è solito utilizzare i mezzi social ma, questa volta, ha voluto fare un’eccezione. Alessandro Baricco è infatti intervenuto sul suo Instagram per raccontare gli ultimi e difficilissimi giorni che hanno caratterizzato la sua esistenza. Si tratta ancora della malattia che lo ha colpito all’improvviso nel 2022 e che è tornata a farsi sentire, motivo per il quale ha scelto di sottoporsi a una nuova operazione.

“Lo soooo. Non si usano i social così, ma bisogna avere pazienza con me, ultimamente ho avuto tempi complicati. Ho di nuovo una notizia da dare. Due giorni fa sono stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele di Milano dove nel reparto del Prof. Ciceri ho sostenuto un secondo trapianto del midollo (la malattia si era rifatta viva, ho dovuto farlo). Dicono i medici (l’equipe del Dott. Peccatori, tutti serenamente bravissimi) che è andata bene e che le mie condizioni sono buone”, ha raccontato lo scrittore, che poi si è soffermato sui suoi giorni più bui.

Alessandro Baricco ha aggiunto: “Quel che so io è che sono stati 41 giorni duri, ma ora è tutto fantastico. Ce l’ho fatta anche perché la mia compagna Gloria è una donna incredibile, la mia famiglia è fatta di gente tostissima e i miei amici non mi hanno mai lasciato solo. Oh, come vi ringrazio tutti quanti. Adesso mi rimetto in piedi guardando alberi secolari, che, come mi hanno insegnato Coccia e Mancuso, sanno vivere meglio di noi”.

Chi è Gloria Campaner, la compagna di Alessandro Baricco

Coloro che amiamo sono la nostra forza. E, in questi giorni così difficili, Alessandro Baricco ha ricercato il conforto della sua compagna Gloria Campaner. La splendida protagonista di Novecento esiste, esiste davvero, ed è dotata di un talento cristallino per le arti e – in particolare – per la musica.

Il suo strumento è il pianoforte, al quale si avvicina da giovanissima (ad appena 4 anni), grazie alla maestra Daniela Vidali. Inizia subito a esibirsi di fronte al pubblico, che intercetta subito la sua maniera unica di avvicinarsi alla musica. I premi internazionali sono molteplici, più di 20 in questi tanti anni di carriera (è nata a Jesolo nel 1986), per un percorso che inizia ufficialmente a 12 anni, accompagnata dall’ Orchestra Veneto Orientale al Teatro di Jesolo. Poi il Conservatorio a Udine e l’Accademia Musicale Pescarese.

Ha lavorato con i più grandi del mondo: Jeffrey Swann, Sergio Perticaroli, Andrej Jasinski, Pavel Gililov, Lilya Zilberstein, Jerome Rose, Dmitri Bashkirov e Boris Petrushansky, solo per citarne alcuni. Continua anche a studiare e perfezionarsi, in giro per il mondo – tra la Svizzera e New York – e si esibisce nei palchi più importanti: il Festspielhaus di Baden-Baden, la Salle Cortot di Parigi, la Disney Hall in California e la Keyaki Hall di Tokyo.