Fonte: IPA Alessandro Baricco si è sposato

Dopo quattro anni d’amore, Alessandro Baricco e Gloria Campaner si sono sposati. È avvenuto sabato 16 dicembre a Moncalieri. Lo scrittore e la pianista hanno deciso di vivere questo momento in intimità, con gli affetti veri e cari, senza flash e appassionati di gossip. Nonostante la loro notorietà, sono riusciti a organizzare il tutto senza clamore. Matrimonio officiano in Comune, gelosi della propria privacy e festeggiati da sette invitati speciali, che li hanno accolti, in veste di consorti, da bolle di sapone. Il loro significato lo ha spiegato a Vanity Fair Gloria Campaner: “Simbolo di leggerezza e allegria, capaci di sollevarsi in volo da terra, come noi due”.

Un matrimonio intimo

Le dolci parole d’amore di Gloria Campaner evidenziano tutto l’enorme sentimento dei due, che hanno vissuto anni complicati: “Alessandro ed io ci sentiamo uno da tanto tempo. Questo gesto ha onorato la nostra promessa di gioia. Ci siamo fatti un regalo dopo un anno di prove difficili per la salute di Alessandro. Abbiamo avuto paura e fiducia insieme. Alla fine ciò che penso è che l’amore è l’unica risposta”.

La loro storia d’amore sembra un po’ saltata fuori dalle pagine di un romanzo. Conosciutisi al Festival della Bellezza a Verona, si sono di fatto frequentati via lettera. Hanno poi capito che tra loro c’era qualcosa in più di una scintilla, decidendo di rischiare. Lei soprattutto. Si è infatti trasferita dal Veneto a Torino.

Qui si sono ritrovati a fronteggiare la malattia di lui, ma soprattutto hanno vissuto d’amore e speranza. L’operazione è però un successo e, rinascendo insieme, si sono traferiti a Roma, dove Alessandro Baricco termina Abel, romanzo dedicato proprio all’amore della sua vita. Una storia così, non poteva che essere celebrata anche da un caldo sole nel cuore di un freddo dicembre.

La malattia di Alessandro Baricco

Risale al 2022 l’annuncio della malattia da parte del celebre autore, che ha scoperto nel 2021 d’essere affetto da leucemia mielomonocitica cronica. Ha provato a parlarne al tempo con misura, contenimento e dignità, senza andare a caccia di facili commenti e like. Non è mai stato da lui, che ha sempre fatto un uso dei social decisamente poco ortodosso.

Sottoposto a un trapianto di cellule staminali del sangue, grazie alla disponibilità di sua sorella Enrica. Si era mostrato fiducioso dinanzi a questa sfida atroce, scegliendo di non rinunciare alla propria vita, privata e professionale.

Per capire di cosa si tratta, la malattia che ha travolto Alessandro Baricco, possiamo dire che si sviluppa nel midollo osseo, procedendo a scatenare un aumento dei monociti, specifica tipologia di globuli bianchi. Il trapianto è l’unico trattamento, che però non esclude rischi. Questi sono però particolarmente rilevanti in età molto avanzata. Nel caso di Baricco, invece, nessun ostacolo di sorta.

Purtroppo è stato però costretto a ripeterlo una seconda volta. Ad agosto 2023 ha infatti spiegato: “Ho sostenuto un secondo trapianto del midollo. La malattia si era rifatta viva. Dicono i medici che è andata bene e che le mie condizioni sono buone. Sono stati 41 giorni duri ma ora è tutto fantastico”.