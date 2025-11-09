Affari Tuoi, De Martino sconvolto: 600mila euro in fumo. Sebastiano fa piangere tutti

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Stefano De Martino ad "Affari Tuoi"

Una puntata che qualcuno potrebbe definire “maledetta” quella di Affari Tuoi di domenica 9 novembre. Stefano De Martino ha condotto una serata dell’Access Prime Time di Rai 1 destinata a rimanere nei nostri ricordi. A giocare è stato Sebastiano, dal Veneto, accompagnato dalla compagna, Aurora: i due sono insieme da 5 anni. Una partita giocata con nobili motivazioni e iniziata nel migliore dei modi, ma… Precipitata in pochissimo tempo. “Questo gioco, quando vuole, è davvero crudele“, questo il commento sconsolato del conduttore a fine puntata.

Una partita iniziata bene, ma subito stroncata

Sebastiano ha giocato per il Veneto la puntata di domenica 9 novembre di Affari Tuoi, conducendo un gioco in alcuni tratti confuso, ma sicuramente molto sfortunato. Una partita iniziata nel migliore nei modi, quasi impeccabile: “Il primo tiro voglio lasciarlo alla mia compagna”, ha detto il concorrente. Aurora ha scelto il pacco 10, che conteneva 500 euro. Come secondo tiro Sebastiano ha scelto il numero 1, che conteneva 50 euro. Come terzo tiro ha scelto il pacco 8, che conteneva 20 euro. Poi Sebastiano ha scelto il pacco 16. Questo conteneva 10 euro.

Poi la partita ha iniziato a incrinarsi, facendo disperare anche il conduttore Stefano De Martino: Aurora ha scelto poi il 15, trovando il pacco da 75.000 euro. Il successivo pacco scelto è stato il 19, che conteneva 50.000 euro.

Il cambio pacco da 300.000 euro (e l’errore di Sebastiano)

La prima chiamata del Dottore ha posto i concorrenti davanti al primo bivio: cambio o offerta. Sebastiano ha scelto di prendere il pacco 9, scambiandolo con il 17 in suo possesso. “La fortuna è cieca, ma sfortuna ci vede benissimo. Penso che la sfortuna abbiamo agito sulla ruota”, così ha motivato la scelta a De Martino e al pubblico a casa.

La scelta di pacco successiva, naturalmente, è caduta sul pacco appena scartato, il 17, che, una volta aperto ha rivelato il suo contenuto: “Con le tue mani avevi pescato 300.000 euro”. Così ha amaramente dichiarato il conduttore. “Non è sempre estate”, ha replicato Sebastiano, tenendo alto l’umore.

La scelta successiva è stata sul pacco 12, che conteneva 10.000 euro. “Meglio di prima”, ha scherzato Herbert Ballerina. “Sto prendendo parole dalla mia compagna perché ho fatto una piccola cavolata. Il 17 sarebbe il giorno del nostro anniversario”, alludendo al cambio appena fatto. Insomma, una scelta veramente sfortunata, che lo ha portato a ignorare un’importante data della relazione con la compagna.

Il pacco nero e i 600.000 mila euro in fumo

Sebastiano ha poi scelto il numero 5. Il pacco del Piemonte conteneva il “pacco nero”. Nota amarissima per Sebastiano perché questo conteneva 300.000 euro. “Abbiamo giocato una partita con due 300.000 euro”, ha reso palese De Martino amareggiato. “E li ho bruciati entrambi”, ha rincarato la dose il concorrente.

Sebastiano commuove: una partita per una buona causa

Nel rifiutare un’offerta di 30.000 euro da parte del Dottore Sebastiano ha parlato di come avrebbe usato i soldi vinti ad Affari Tuoi: “L’obbiettivo che ci ha portato qui? Aurora tanti anni fa ha perso la mamma. Io vorrei donare a un’associazione oncologica buona parte di quello che porterei a casa, per questo punto al massimo”. Il pacco aperto successivamente è il 14 della Calabria, che conteneva Gennarino. Il cagnolino ha fatto irruzione in studio portando un momento di leggerezza in puntata.

De Martino: “Un gioco amaro”

Le buone intenzioni di Sebastiano purtroppo non sono servite. Un pacco dopo l’altro i concorrenti hanno perso sempre più pacchi di alto valore, rimanendo con la sola opzione dei 30.000 euro, persa anche quella con l’apertura dell’ultimo pacco. A Stefano De Martino è toccata l’amara chiusura: “Abbiamo tifato più del solito, è spiaciuto a tutti vedere sfumare il pacco da 100.000 euro. Questo gioco, quando vuole, è davvero crudele“.

