Affari Tuoi, Alice perde tutto, Stefano De Martino: “Puntata complicata”

Alice Pivotto è stata la protagonista della puntata del 23 settembre 2025 di Affari Tuoi. La concorrente, però, non è riuscita a portare a casa alcun premio

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Affari Tuoi è lo show preserale di Rai Uno, a cui prendono parte diversi concorrenti, uno per ogni regione d’Italia. Molti di loro, spesso, vengono baciati dalla fortuna e riescono a tornare a casa con un importante bottino. Al contrario, visto che il game show si basa sulla sorte, a volte c’è chi non ottiene lo stesso risultato e torna a casa a mani vuote.

Così è stato purtroppo anche per la protagonista della puntata del 23 settembre 2025 di Affari Tuoi, Alice Pivotto, che ha preso parte al programma televisivo senza riuscire a vedersi assegnato alcun premio.

Alice Pivotto, giocata sfortunata ad Affari Tuoi

La protagonista dell’ultimo episodio di Affari Tuoi è stata Alice Pivotto, rappresentante del Veneto. La concorrente, però, non è riuscita a portare a casa alcun bottino, visto che nel suo pacco si trovava un importo irrisorio. La protagonista di puntata ha provato a favorire la fortuna, cambiando due volte il suo pacco, ma non è mai riuscita a ottenere una somma sostanziosa.

Anche Stefano De Martino ha commentato la tensione che si sentiva in studio: “Puntata complicata ma la raddrizziamo”, ma nemmeno i suoi continui tentativi di rallegrare l’episodio, incitando il pubblico, hanno sortito alcun risultato e, alla fine, Alice Pivotto non è riuscita a individuare la regione fortunata: “Purtroppo la fortuna questa sera non è passata di qua”.

Alice Pivotto, la sua storia

La puntata del 23 settembre 2025 di Affari Tuoi ha fatto vivere ai telespettatori delle grandi emozioni, visto che chi seguiva il programma ha potuto immedesimarsi a pieno nelle emozioni provate dalla protagonista dell’episodio, Alice Pivotto. La concorrente, proveniente dal Veneto e, precisamente, da Vicenza, ha raccontato di essere un’istruttrice di acquaticità, impegnata ad abituare i bambini tra gli zero e i sei anni all’acqua, per prevenire l’annegamento.

Stefano De Martino ha accolto la protagonista di puntata con il brano Acqua azzurra, acqua chiara, visto il suo particolare mestiere e ha raccontato al pubblico la sua storia fuori dal comune. Alice Pivotto, infatti, ha svelato di essere mamma di ben quattro figli e ha definito il suo passato amoroso con una parola molto diretta: “Burrasca”.

La sua prima figlia, Emma, è arrivata grazie a un amore giovanile ed è stata cresciuta da lei da sola. In seguito Alice Pivotto ha deciso di sposarsi e da questo matrimonio sono nati due figli. Ma, in seguito a una separazione, la protagonista di puntata ha trovato nuovamente l’amore con Edoardo, presente in studio, e da questa relazione è nato il suo ultimo figlio: Lheo.

Dopo aver raccontato la vita della concorrente, piena di alti e bassi, Stefano De Martino ha tirato un sospiro di sollievo: “Ci siamo riusciti, abbiamo ricostruito. Ogni vita ha il suo percorso”. Il conduttore televisivo ha anche raccontato il primo appuntamento della protagonista con il suo attuale compagno, sottolineando l’importanza che hanno avuto, anche in questo caso, i suoi pargoletti: “Al primo appuntamento tu ti sei presentata coi tuoi tre figli… Per rapire il cuore di una mamma bisogna partire da quello dei suoi figli”.