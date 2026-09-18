Affari Tuoi, Pasquale vince 200mila euro: la gioia incontenibile di Stefano De Martino

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Affari Tuoi, puntata del 18 settembre

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Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp Puntata al cardiopalma per Affari Tuoi: l’appuntamento del 18 settembre del game show condotto da Stefano De Martino ha visto il concorrente Pasquale, del Molise, vincere il premio da 200mila euro. Il trionfo non ha lasciato indifferente il padrone di casa, che ha stretto in un lungo abbraccio il suo simpaticissimo campione di giornata.

Affari Tuoi, chi ha giocato oggi

A giocare nella puntata del 18 settembre è il 38enne Pasquale dal Molise, da Santa Croce di Magliano, che svolge una professione molto particolare: “Nel mio paese sono soprannominato ‘il becchino’ perché ho un’impresa funebre”, ironizza lui. “Noi scherziamo esorcizzando, ma salutiamo i tuoi colleghi perché è un mestiere che richiede tatto. Arrivano in un momento particolare”, sottolinea il padrone di casa Stefano De Martino.

Papà di quattro figli, Pasquale ha voluto accanto a lui la secondogenita Maria: “Mia moglie non è potuta venire perché c’è un morto in corso”, ha spiegato il concorrente generando l’ilarità dello studio e del conduttore.

Affari tuoi, la gara di Pasquale

L’inizio della gara è subito fortunato, con il primo pacco da 100 euro e il secondo dedicato alla ballerina. Martina Miliddi, fasciata in un body color champagne e stivali cuissard si esibisce stasera sulle note di Crazy in Love. I successivi tiri, tuttavia, vedono sfumare 75mila, 30mila e 50mila euro.

Dopo la telefonata del dottore, il concorrente decide di cambiare il suo pacco 8 con il 13: un vero e proprio colpo di fortuna, visto che il primo conteneva solo 1 euro. Pasquale rifiuta quindi l’offerta di 19mila euro del dottore. Poco dopo, dal pacco della Sicilia, sbuca Tommasino, e dal 18 il contropacco di Herbert Ballerina. Il tema del numero, in omaggio alla professione del concorrente, è “cose da sapere sul fine vita“: “Se muore tuo nonno puoi partecipare all’Eredità anche senza conoscere Marco Liorni”, chiosa il comico.

Sfumano anche 50 e 5 euro, e arriva quindi il rifiuto di ben cinque proposte del dottore. Alla fine della gara, restano due pacchi da 75 e 200mila euro, “come nelle fiction” ironizza il concorrente. Di fronte all’offerta di 60mila euro del dottore, Pasquale si trova particolarmente in difficoltà, e chiede consiglio ai pacchisti su quale sia la mossa migliore. Decide comunque di rinunciare e giocare fino alla fine, perché, spiega: “Sono arrivato senza nulla, e senza nulla ritornerei a casa”.

La scelta si rivela poi vincente: nel suo pacco, infatti, ci sono 200mila euro. Incredulo e felice, Pasquale si stringe in un abbraccio trionfale con Stefano De Martino, incontenibile quasi quanto il suo concorrente.

Affari Tuoi, la nuova stagione

La nuova stagione di Affari Tuoi ha ufficialmente preso il via domenica 6 settembre. Al timone c’è sempre Stefano De Martino, ma non mancano le novità: su tutte, l’arrivo di Tommasino, chiamato a sostituire il predecessore Gennarino. Confermati, invece, Herbert Ballerina, protagonista della nuova sezione del “Contropacco” e Martina Miliddi.

Gli ascolti, pur restando positivi, non sembrano per il momento paragonabili a quelli dello scorso anno: per il momento, infatti, Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna sembrano incontrare maggiormente il favore degli spettatori.