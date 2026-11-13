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IPA Stefano De Martino

A far da sottofondo alla puntata di venerdì 13 novembre di Affari Tuoi, una fragorosa risata. È quella, inconfondibile, di Olimpia Madonia, la concorrente di Avanti un altro! che conquistò Paolo Bonolis e il suo pubblico grazie alle sua incontrollabile e rumorosa ilarità. L’ex opinionista (per gioco) Mediaset passa in Rai e approda tra il pubblico del gioco condotto da Stefano De Martino. Il conduttore non le lascia spazio, ma la sua presenza potrebbe lasciar supporre una nuova collaborazione.

Olimpia Madonia, perché è famosa e che fine ha fatto

Il 28 settembre 2015 la 39enne Olimpia Madonia, operatrice di call center in arrivo da Asti, esordisce come concorrente di Avanti un altro!. La sua partita passerà alla storia, ma non per i soliti motivi. A catturare l’attenzione del pubblico e lo stupore del conduttore Paolo Bonolis è l’a dir poco originale risata di Olimpia: acuta, improvvisa, incontrollabile e irresistibile. Olimpia non vince il gioco, ma si guadagna la simpatia dal pubblico, al punto da costringere la redazione a farla tornare in studio, stavolta nel ruolo di opinionista. I follower dei social crescono, ma conclusa l’esperienza in tv, la 39enne torna alla vita di sempre.

Qualche anno dopo, in occasione dello speciale Avanti un altro! Pure di sera, Madonia torna ospite di Bonolis assieme ai concorrenti che avevano lasciato il segno. Ha un look tutto diverso, ma la risata è sempre quella. Oggi Olimpia ha 49 anni, continua a lavorare in un call center e, così come quando l’abbiamo conosciuta, è sposata a Damiano. I figli Giuseppe e Nicola sono cresciuti e hanno fatto pace con l’inaspettata popolarità della mamma.

Olimpia, ha raccontato recentemente, non è andata in tv per diventare famosa: voleva soltanto vincere un po’ di soldi. Di euro, infine, non ne ha vinto neppure uno, ma ha guadagnato una schiera di fan e altrettanti numerosi detrattori. Per i figli, allora ancora studenti adolescenti, non è stato sempre facile convivere con le prese in giro dei compagni, ma si sa, le mode sui social si dimenticano velocemente.

La risata di Olimpia, invece, quella non passa. Non c’è niente di costruito nelle folli rise della donna. È il suo modo di reagire, oltre che all’umorismo, anche alle situazioni di stress. Raccontò di aver iniziato a ridere in modo incontrollabile anche mentre leggeva le promesse di nozze e persino a un funerale. Oggi Madonia sfrutta il rifletto dell’antica popolarità sui social, ma con un nobile fine: crea bambole il cui ricavato possa essere devoluto al reparto di Oncologia pediatrica di Asti.

Potrebbe prendere il posto di Lupo e Thanat?

Non è la prima volta che uno spettatore si fa notare tra il pubblico di Affari Tuoi. Come non ricordare Pierluigi Lupo e Thanat Pagliani, diventati volti noti del gioco dei pacchi già dai tempi di Amadeus. Simpatici e un po’ impacciati, avevano col tempo assunto il ruolo di veri opinionisti. Commentavano le scelte dei concorrenti, facevano pronostici, si prestavano a simpatici siparietti con il conduttore di turno.

Il cambio di studio, però, o forse scelte editoriali, ha comportato l’esclusione di Lupo e Thanat dalla nuova edizione di Affari Tuoi. Il loro posto, al momento, è scoperto, e ci si chiede se la presenza di Olimpia Madonia nella puntata di venerdì 13 novembre – seppur in sordina – non stia a indicare che qualcuno è già pronto a sostituirli, facendosi una gran bella risata.