Affari Tuoi si ferma ancora, perché non va in onda il 16 novembre

Settimana anomala per il pubblico di Affari Tuoi, che in questi giorni deve fare i conti con un doppio stop nella consueta programmazione del preserale di Rai1. Il game show condotto da Stefano De Martino, ormai appuntamento fisso della fascia access prime time, non è infatti andato in onda giovedì 13 novembre e non andrà in onda domenica 16 novembre. Due date che spezzano il ritmo di una stagione finora stabile, seguita da milioni di spettatori abituati a ritrovare il “gioco dei pacchi” ogni sera alle 20,35.

La ragione dello slittamento non ha nulla a che vedere con modifiche interne alla produzione o con cambi di strategia del network: a interrompere la tradizione quotidiana è la Nazionale Azzurra, impegnata negli ultimi match validi per il girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Rai1, come da prassi quando si tratta di eventi calcistici di rilievo, ha deciso di garantire la diretta integrale degli incontri, andando così a occupare la fascia serale destinata agli show più seguiti del palinsesto.

Perché Affari Tuoi non va in onda domenica 16 novembre

A determinare lo stop di due puntate sono, dunque, gli impegni della squadra azzurra guidata da Gennaro Gattuso, chiamata a giocarsi le ultime carte per il pass diretto alla Coppa del Mondo.

Giovedì 13 novembre, dalle 20.30, Rai1 ha trasmesso Moldova–Italia, penultimo incontro del girone e tappa importante per consolidare il percorso verso la qualificazione. La sfida, in diretta da Chisinau, ha richiesto una copertura completa, come di consueto per le partite della Nazionale. Come sappiamo, il match si è concluso per 2 a 0 nei confronti dell’Italia.

A distanza di pochi giorni, domenica 16 novembre, sempre alle 20,30, toccherà invece a Italia–Norvegia, attesissima partita di chiusura del girone, in programma allo Stadio San Siro. Un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al primo posto, con l’Italia attualmente seconda e chiamata a un ultimo sforzo per tentare il sorpasso.

Lo spostamento di Affari Tuoi con Stefano De Martino comporta automaticamente anche un cambiamento negli equilibri televisivi: La Ruota della Fortuna, in onda su Canale 5, si ritrova senza il suo abituale competitor diretto. Una condizione che potrebbe incidere sugli ascolti giornalieri e sulle strategie delle due Reti, sempre più impegnate a conquistare la leadership dello slot.

Quando tornano in onda le nuove puntate con Stefano De Martino

A parte questi due stop, il pubblico può stare tranquillo: Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda già da lunedì, riprendendo la sua consueta collocazione alle 20,35 su Rai1. Il meccanismo rimane quello amato dal pubblico, con i pacchisti provenienti da ogni regione d’Italia e la tensione crescente attorno alle offerte del Dottore.

Il format continua a mantenere risultati solidi negli ascolti, pur scontrandosi ogni sera con La Ruota della Fortuna, affidata all’esperienza di Gerry Scotti. Al momento, il conduttore Mediaset riesce spesso a prevalere in termini di share, distanziando Affari Tuoi di alcune centinaia di migliaia di spettatori.

In attesa del ritorno delle puntate inedite, il doppio appuntamento con la Nazionale rappresenta una parentesi inevitabile ma di breve durata. Una pausa, insomma, che non intacca la centralità del programma nel palinsesto Rai e che anzi contribuisce a confermare quanto il gioco dei pacchi resti uno dei punti di riferimento più solidi della tv italiana.

