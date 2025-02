Il casting di Affari Tuoi è finito nella bufera dopo la scoperta di una coppia che ha vinto 155mila euro in meno di un anno: ecco il caso esploso in queste ore

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Stefano De Martino

Di tanto in tanto si parla dei game show Rai e di cosa ci sia dietro certe dinamiche. È ora (nuovamente) la volta di Affari Tuoi, che sembra non avere un processo di casting così lineare e candido. Non è avvenuto nulla di illegale, sia chiaro, ma questa storia fa storcere un po’ il naso ai fan.

Due fidanzati vincenti ad Affari Tuoi

Riuscire ad avere la chance di prendere parte ad Affari Tuoi non è cosa che capita tutti i giorni. Considerando la potenziale somma vincibile, infatti, superare la fase di casting, giungere in studio e poter giocare la propria gara conto il dottore è un sogno per molti.

Sorprende non poco, dunque, che una coppia di fidanzati sia stata così fortunata da riuscire ad approdare in trasmissione in due edizioni consecutive. Prima è toccato a Jessica Falvo, accolta da Amadeus, ora a Giovanni Francesco Molinaro, che ha giocato con Stefano De Martino.

Scendendo nel dettaglio, la puntata che ha visto protagonista la giovane è andata in onda il 27 aprile 2024. Era in coppia col padre e ha accettato la proposta giunta da 115.000 euro. Il timore di perdere tutto ha avuto la meglio ma, poi, è risultato che il suo pacco conteneva ben 300.000 euro.

Nove mesi dopo ecco il suo compagno, che sui social si fa chiamare Gianfranco ma in trasmissione ha optato per il reale nome di battesimo, Giovanni (c’è chi sospetta sia un modo per sviare l’attenzione dal suo account).

Nel suo caso la somma ottenuta è stata di 40.000 euro e, così come la sua compagna, è stato affiancato dal padre. Nessun riferimento a Jessica, per una situazione che riguarda più l’etica che la regolarità della trasmissione.

I casting di Affari Tuoi

Traballa la tesi della coincidenza, soprattutto per il poco tempo intercorso tra una partecipazione e l’altra. Come se non bastasse, Jessica Falvo ha trovato spazio meno di un mese fa a Chissà chi è, nuovo programma di Amadeus su Nove. Trasmissioni differenti che presentano alla base la stessa casa di produzione: Endemol Shine.

Come detto, non si tratta di un’irregolarità. Il regolamento di Affari Tuoi non vieta infatti a parenti o congiunti di prendere parte ai casting. È naturale però chiedersi se sia frutto del caso questa doppia partecipazione, al netto di migliaia di persone che tentano di ottenere un’opportunità di gioco.

La scelta dei concorrenti di questo game show, e non solo, è dunque messa in discussione. La reputazione della trasmissione condotta da Stefano De Martino si sporca un po’, dunque, considerando come con un po’ di scaltrezza e, viene da pensare, qualche conoscenza, si può tentare un doppio assalto a una ghiotta cifra in gettoni d’oro.