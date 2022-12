Viva Magenta (Pantone 2023)! Gli accessori imperdibili per tingere la tua vita col colore dell’anno

Fonte: Getty Images La cantante Pink indossa un abito color magenta

Coraggioso e senza paura: gli esperti dell’Istituto del Colore Pantone hanno descritto in questo modo la loro scelta per il 2023, il Viva Magenta. Sarà proprio questa tonalità, un rosso cremisi sfumato, la grande protagonista della prossima stagione che porterà nel mondo beauty e della moda una ventata di ottimismo e un pizzico di esuberanza. Il nuovo anno è dietro l’angolo e rimanere al passo con i tempi è semplice: anche se può sembrare complicato da indossare, il Viva Magenta è la nuance perfetta per esprimere una personalità forte e determinata.

Non vedi l’ora che entri a far parte del tuo look?

Il rossetto per labbra dall’anima rock

Le labbra sono le grandi protagoniste di ogni make-up, a patto che le si sappia valorizzare. Il rossetto MAC Brave Red è il prodotto ideale per chi vuole osare con un trucco moderno e contemporaneo o per chi vuole far emergere la propria anima rock. Per un look total color, è impossible resistere dall’abbinare questo rossetto a un make up smoky eye.



Uno sguardo intenso

Il Viva Magenta è pronto a trionfare anche sui tuoi occhi! La palette ombretti sui toni del rosso di Afflano ti permetterà di sperimentare ogni tipo di make up, senza paura di osare. Infatti la tonalità che dominerà il 2023 si adatta alla perfezione a ogni colore dell’iride. In questo caso, per un risultato ancor più dall’effetto wow, lascia le tue labbra al naturale o con un lip gloss neutro.

Palette ombretti rossi Afflano Uno sguardo irresistibile con gli ombretti color magenta

Mani in primo piano con lo smalto magenta

Le mani raccontano tantissimo di te e sono anche un modo per esprimere al meglio la tua personalità. Lo smalto unghie Rimmel London ti assicura una brillantezza estrema e al tempo stesso ti permette di sfoggiare il Viva Magenta in tutta la sua estrosità. Per non caricare troppo il look, puoi scegliere un outfit sui toni neutri.

Rimmel London smalto unghie Extra brillantezza e asciugatura rapida per unghie di tendenza

Capelli di tendenza

Un look alla moda e che segue le ultime tendenze non può non cominciare dalla testa. Se ami osare e vuoi farti notare, allora il Viva Magenta è il colore giusto per i tuoi capelli. Con la tinta semi-permanente Adore, anche il taglio più semplice ti renderà unica e inimitabile.

Offerta Tinta semi-permanente Adore Look dall’effetto wow con i capelli color magenta

La gonna magenta, il passepartout per ogni outfit

Non solo il trucco, anche l’outfit non può fare a meno del colore pantone per il 2023. Un capo d’abbigliamento in cui far risaltare il Viva Magenta è la gonna, da indossare in abbinamento al nero, l’accoppiata perfetta con cui è davvero impossibile sbagliare. In alternativa puoi scegliere il rosa cipria o il bianco per valorizzare ancora di più questa tonalità e creare combinazioni interessanti.

Gonna a vita alta Per un outfit elegante e grintoso

Orecchini color magenta per illuminare il viso

Gli accessori sono in grado di completare ogni look, come sai perfettamente se sei un’appassionata di orecchini. Il Viva Magenta, a metà tra un colore caldo e freddo, è perfetto per qualsiasi incarnato e gli orecchini con le pietre di questa tonalità ti illumineranno il viso e ti faranno risplendere ogni volta che li indossi, ancora di più se li abbini a una collana con il ciondolo della stessa nuance

Il Viva Magenta protagonista anche in casa

Anche la casa può essere alla moda e seguire gli ultimi trend: se non vuoi stravolgere il tuo arredamento, più inserire piccoli accessori che faranno la differenza. Un esempio è il plaid PiccoCasa, un tocco di Viva Magenta per regalare al tuo appartamento un design audace ma avvolgente.

Plaid in cotone Una casa super trendy con il Viva Magenta

Iscriviti al nostro canale Telegram per scoprire tante altre idee per la casa e non solo!