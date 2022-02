San Valentino, dove trovare idee regalo green e vantaggiose

Il conto alla rovescia per San Valentino è cominciato e sebbene ci siamo appuntati ogni più piccolo desiderio del nostro partner, rischiamo di andare in panico e vanificare ogni sforzo se non sappiamo dove cercare il regalo perfetto per dire tutto il nostro amore.

Il tuo regalo di San Valentino su Wallapop

Per fortuna, Wallapop, piattaforma leader nella compravendita di prodotti second-hand che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile, viene in aiuto a tutti coloro che si vogliono bene, permettendo loro di trovare il regalo giusto comodamente dal divano di casa propria, o durante una pausa pranzo, risparmiando così del tempo prezioso.

I vantaggi dei prodotti second-hand

I prodotti di second-hand sono una valida alternativa per contenere il budget, fare regali di qualità e allo stesso tempo trovare oggetti di marca a prezzi vantaggiosi. La scelta di donare una seconda vita ad un oggetto è un tema molto caro a Millennials e GenZ ed è considerato dal 93% di loro un comportamento sostenibile e che fa bene all’ambiente, oltre che un modo intelligente di fare economia circolare (92%).

Ben il 79%, inoltre, ritiene che la sostenibilità influenzi le proprie decisioni di acquisto. Infatti, il 95% degli intervistati è d’accordo che la compravendita dell’usato favorisca comportamenti sostenibili, come il riuso degli oggetti e la riduzione di sprechi. E San Valentino è l’occasione perfetta.

“Scegliere di comprare un oggetto ‘second hand’ al posto di uno nuovo è un piccolo gesto, che favorisce e promuove il riuso di prodotti unici e ancora in ottimo stato, realizzati per durare nel tempo e non per essere lasciati chiusi in un armadio o in un ripostiglio – commenta Giuseppe Montana, Head of Internationalization di Wallapop, – inoltre è un modo intelligente per guadagnare extra, liberandosi di cose che non sono più utili per noi, ma che possono essere amate da altre persone”.

Come trovare il tuo regalo di San Valentino

Se sei a corto di idee per San Valentino, Wallapop, grazie alle sue diverse categorie, ti permette di trovare tantissimi articoli, dagli oggetti di design all’abbigliamento, dai vinili ai cimeli degli anni passati.

Fra gli oggetti più interessanti da regalare ci sono, per gli amanti dei videogame nella categoria “Console e Videogiochi” console per tuffarsi in sfide avvincenti in mondi virtuali, mentre in “Casa e Giardino” set da thè in porcellana per godersi un momento di relax con la propria metà. Per i più tech lovers in “TV, Audio e Fotocamere” troviamo cuffie wireless di ogni tipo, utili per fare sport oppure per il lavoro; e macchine fotografiche di ogni tipo per incorniciare i momenti indimenticabili.