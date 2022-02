Gli accessori low cost per creare un angolo romantico in casa

San Valentino si sta avvicinando, il giorno dedicato agli innamorati è sempre l’occasione perfetta per ricreare un’atmosfera romantica e godersi del tempo con il proprio partner. Anche festeggiare in casa è una buona idea, infatti è possibile ricreare un angolo romantico dove cenare con la dolce metà, guardare un film sotto le coperte o ballare un lento in intimità. Anche le colazioni a letto sono una vera romanticheria!

Per creare un’atmosfera romantica in casa bastano pochi accessori scelti con gusto e il gioco è fatto. Non vi resta che preparare (o ordinare) una cenetta gourmet, scegliere il film e playlist migliore. Il successo è assicurato.

L’accessorio che più di tutto riesce a rendere intima e romantica casa sono le candele. Potete optare per dei piccoli ceri rossi a forma di cuore, da spargere in giro per casa, magari creando un percorso che conduce a tavola o verso il regalo che avete scelto.

Offerta Candele a forma di cuore Per riempire casa di bagliori romantici

Oppure potete optare per una Yankee Candle profumatissima, a colpo sicuro. Ovviamente scegliendo la candela sui toni rossi e romantici del San Valentino. La luce fioca delle candele ha sempre un posto speciale nelle situazioni romantiche.

Yankee Candle profumata in giara piccola La candela ai lamponi rossi per un'atmosfera intima

Per accogliere in grande stile il vostro amato potete riempire casa di palloncini. Costano poco, richiedono uno sforzo minimo ma sono sempre in grado di stupire e fare sentire speciale la dolce metà. Striscioni romantici e cuoricini volantini sono i benvenuti a San Valentino.

Se state pensando di organizzare una cena romantica, allora dovete preparare la tavola in modo romantico e sexy. Oltre alle candele vi servirà un runner per decorare tutto ad hoc. Un centro tavola rosso riuscirà a rendere il momento ancora più speciale.

Runner romantico con cuoricini Un accessorio economico ma molto romantico e inaspettato

Non possono ovviamente mancare i calici per il vino. Non c’è niente di più romantico che sorseggiare vino con le candele accese, della buona musica e la propria dolce metà a tenervi compagnia.

Offerta Bicchieri con calice per il vino Un must have per le cene romantiche e con amici

Se alla cena preferite una romantica colazione a letto, oppure una maratona di film e serie tv sul divano, allora quello che vi serve sono delle tazze, romantiche ovviamente. Un’idea regalo intramontabile, utile, ma soprattutto creativa e dolce.

Un romantico set di tazze Due tazze che si completano a vicenda, molto dolci

Scegliere due tazze gemelle è un modo perfetto per svegliarsi insieme ogni mattina o darsi sostegno durante i momenti duri, davanti ad una tazza di tè. Il vero amore in fondo è questo, la presenza e il supporto.

Se siete più da coccole e tv, allora dovete preparare il vostro angolo romantico in modo dolce e accogliente. Le candele e le tazze non possono mancare, ma il tocco di classe è il plaid. Una coperta morbida calda, con i colori e le fantasie dell’amore. Un gesto che dimostra la voglia di prendersi cura e viziare la propria dolce metà.

Plaid bordeaux con cuoricini Una coperta avvolgente, perfetta per festeggiare San Valentino

Non vi resta che scegliere gli accessori di San Valentino low cost che più vi piacciono e preparare una sorpresa alla vostra dolce metà. Non fatevi cogliere impreparati, quest’anno giocate d’anticipo. Se siete alla ricerca di altre idee regalo, Amazon ha dedicato una sezione ai pensierini per l’occasione.

Vi auguriamo un San Valentino pieno d’amore!