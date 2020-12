Cosa regalare al papà a Natale

editato in: da

Il Natale è alle porte ed è tempo di pensare ai regali per tutti: hai già pensato a qualcosa di speciale da regalare a papà? Se desideri trovare il migliore regalo di Natale per papà senza girare troppo per negozi, ed in un unico posto, stai leggendo l’articolo giusto. Infatti, abbiamo stilato una lista di pensieri ideali e perfetti per Natale, tutti acquistabili su Amazon con un solo e semplice click.

È importante regalare al proprio papà qualcosa di davvero unico nel suo genere, soprattutto in un’occasione così speciale come il Natale: puoi sicuramente pensare a qualcosa di speciale, ma che sia allo stesso tempo bello ed utile, ovviamente.

In questo articolo potrai trovare idee regalo di Natale per tutti i gusti: non importa quale siano le attitudini di tuo padre, le sue preferenze e gusti, ma anche hobby ed interessi. Abbiamo sicuramente ciò che cerchi!

Regali fai da te per il papà a Natale

E per fare qualcosa di davvero particolare, potresti anche prendere in considerazione l’idea di un regalo fai da te per papà: scegli di personalizzare il tuo dono per un uomo così speciale e non incappare nella classica domanda «Mamma, cosa regaliamo a papà quest’anno per Natale?». Mettiti subito all’opera e con pochi e semplici oggetti, potrai confezionare un presente direttamente con le tue mani: ad esempio, il suo dolce preferito. Un regalo di Natale fai da te per papà molto gustoso. In questo caso, ti sarà sufficiente procurarti tutti gli ingredienti principali della sua torta preferita, cucinarla e fargliela trovare dopo una lunga giornata di lavoro. Ma l’ingrediente più importante, sarà l’amore che sceglierai di metterci nel prepararla!

Ovviamente, prima di accendere il computer e trascorrere ore ed ore alla ricerca del regalo perfetto, pensa a quali sono i suoi interessi ed i suoi hobby; quello che adora fare o che gli piacerebbe intraprendere se ne avesse la possibilità. Considera tutti questi aspetti per poterlo sorprendere davvero al meglio e lasciarlo senza parole!

Idee regalo per papà che amano viaggiare

Se hai un papà che lavora molto e che solo raramente riesce a concedersi un pausa dagli incalzanti ritmi quotidiani, potresti pensare di regalargli un weekend lontano dalla città. E, perché no, potrebbe essere una bellissima occasione in cui condividere del tempo insieme: partite insieme per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento!

E se ama viaggiare, è molto probabile che adori anche immortalare i momenti migliori della vacanza e cosa c’è di meglio di una bella macchina fotografica o di un drone di ultima generazione? Ti proponiamo i modelli più belli e moderni.

Macchina fotografica Canon EOS 4000 D

Per un papà avventuroso, ecco qui un regalo speciale per Natale: una macchina fotografica reflex! Un regalo prezioso in grado di creare immagini uniche e di alta qualità: è possibile scattare foto splendide con sfondo naturale, in grande semplicità. Questa macchina offre la possibilità di trasferire molto velocemente le immagini ed i filmati sul dispositivo smart, in modo da poterli condividere sui social, ma anche eseguire il backup.

Nella confezione sono presenti, oltre alla macchina fotografica, anche il mirino oculare, la tracolla, una batteria Lp-E10, cavo di alimentazione ed un caricatore. Non farti sfuggire l’occasione.

Acquista su Amazon questa macchina fotografica.

Drone Snaptain

Un nuovo e moderno drone, è sicuramente un’idea regalo di Natale perfetta per papà ed è ottimo anche per i principianti. Questo articolo, quotatissimo su Amazon, è molto facile da utilizzare e vanta una doppia autonomia di volo: infatti, è presente la funzione di posizionamento del navigatore satellitare GPS, nonché mantenimento dell’altitudine e controllo di decollo ed atterraggio.

Interessante è anche la modalità di controllo dei gesti, grazie alla quale è possibile posare davanti alla telecamera per attivare la presa del telefono e la registrazione video. Super, vero?

Acquista questo drone su Amazon.

Idee regalo per un papà sportivo

Sono moltissimi i papà che desiderano tenersi costantemente in forma, anche se oberati di lavoro e con poco tempo da dedicare all’attività fisica. Ad ogni modo, se tuo padre è un appassionato di sport, potresti pensare di regalargli alcuni accessori per monitorare gli allenamenti, ma anche dell’abbigliamento tecnico o delle scarpe da running se adora correre di tanto in tanto.

Come regalo di Natale per papà, potresti anche pensare ad un moderno borsone sportivo o ad un paio di cuffie wireless per ascoltare la musica durante l’intensa ora di sport.

Insomma, le possibilità esistono e sono anche molte: sarà tua premura scegliere il regalo ideale per papà in occasione delle feste natalizie, in base ai suoi gusti e passioni.

Tre pezzi di abbigliamento tecnico da palestra Niksa

Per gli amanti dello sport e dell’attività fisica in generale, abbiamo pensato ad uno splendido completo tecnico, di ottima qualità, utilizzabile in palestra e non.

Se tuo papà adora il fitness, non potrà assolutamente rinunciare a questo completo sportivo composto da: t-shirt, pantaloncini e pantaloni a compressione. Si tratta di un completo che non necessita di ulteriori componenti, è l’ideale da essere indossato da solo ed in qualsiasi periodo dell’anno.

È molto interessante sapere come questi capi siano perfettamente in grado di assorbire l’umidità, evitando lo stretto contatto con la pelle. Infatti, questa si manterrà fresca ed asciutta durante tutte le ore di allenamento.

Acquista questo articolo su Amazon.

Borsone nero unisex da palestra Puma

Un borsone da palestra è un’ottima idea regalo per un papà che ama allenarsi costantemente. Troppo spesso si utilizzano zaini e borse poco consoni alla palestra: si pensa che non siano oggetti davvero importanti, ma così non è.

Ed ecco, dunque, un bellissimo borsone nero firmato Puma, perfetto per gli allenamenti al centro sportivo. Si tratta di uno dei prodotti più venduti si Amazon ed è costituito da uno scomparto principale con doppia zip e tasca interna sospesa, tasca con zip a sinistra, tasca con rete a destra. I manici, in tessuto, sono molto comodi anche per trasportare pesi significativi e la tracolla, dotata di imbottitura sulle spalle, è regolabile.

Acquista questo borsone su Amazon.

Idee regalo per un papà che ama il relax e la lettura

Non solo papà viaggiatori e grandi sportivi, bensì anche genitori che adorano rilassarsi dopo il turno di lavoro. E cosa c’è di meglio di un buon libro ed una bella poltrona? Niente, soprattutto per chi lavora moltissimo e non ama svolgere attività particolari dopo un turno di otto ore.

Infatti, potresti pensare di regalargli una comoda poltrona con poggiapiedi: è l’ideale per potersi concedere un momento di meritato riposto, leggendo il proprio libro preferito.

Ne esistono moltissimi tipi e ti aiuteremo a trovare quello che più si adatta ai suoi gusti!

Poltrona relax DISA A in similpelle Cribel

Una bellissima ed elegante poltrona in similpelle per un riposo da re: ecco qui il regalo di Natale perfetto per tuo papà! Rilassandosi su questa poltrona, potrà concedersi momenti di riposo e lettura senza paragoni.

Il nome di questo modello è DISA ed è sinonimo di piacere e spensieratezza: la struttura è in legno e metallo tubolare, imbottitura in lamine di poliuretano ed un rivestimento in similpelle color moka.

Le funzioni principali di questa poltrona, riguardano la reclinazione dello schienale e simultaneo innalzamento della pediera, mediante un meccanismo manuale.

Acquistala adesso su Amazon.

Idee regalo per un papà tecnologico

Moltissimi sono i papà che tengono particolarmente ad essere al passo con la tecnologia e tutte le nuove tendenze del momento. Per questo, un nuovo tablet con la vostra foto come sfondo lo renderanno felicissimo ed orgoglioso. Ma anche un PC o un MacBook saranno sicuramente apprezzati.

Tendenzialmente, se tuo papà segue molto gli ultimi trend, saprà sicuramente apprezzare un regalo di questo genere: oltre ad essere un pensiero di tendenza e di design, è sicuramente utilissimo.

Cellulare vecchio o rotto? Uno smartphone di ultima generazione è un’ottima idea regalo, nonché utile. Online ce ne sono moltissimi e alla portata di tutti i budget: sbircia su Amazon tutti i nuovi modelli a prezzi molto convenienti.

Tablet Samsung S7

Che tuo padre sia un tipo super tecnologico o meno, un tablet di questo livello sarà comunque molto apprezzato. In fin dei conti, questo oggetto è molto utile, a prescindere dalla frequenza con la quale lo si utilizza.

È un regalo sempre di tendenza, dal design elegante e dalle molteplici interessanti funzioni. Grazie a questo tablet, è possibile godersi i propri video preferiti su YouTube e creare contenuti di vario genere, con una connessione molto fluida e rapida.

Parliamo di un oggetto in grado di regalare un’esperienza unica di intrattenimento, grazie anche all’elevata durata della batteria: ore ed ore di visualizzazione senza doversi preoccupare di ricaricare. Questo è un grande punto a suo vantaggio!

Acquistalo ora su Amazon.