I prodotti più venduti su Amazon nel 2021: tutte le sorprese

Fare acquisti su Amazon, come sai bene, può essere davvero un’esperienza stimolante; le variegate tipologie di prodotto permettono di avere tantissime opzioni di acquisto, ma il grande numero di prodotti può anche rendere piuttosto difficile restringere le scelte e prendere una decisione.

Per facilitare il tuo shopping, abbiamo selezionato i prodotti più venduti su Amazon nel 2021.

Dopotutto il 2021 è agli sgoccioli e come la fine di ogni anno è tempo di tirare le somme e fare dei bilanci e anche Amazon ha pensato di stilare una classifica dei prodotti più venduti nel 2021; per ogni categoria merceologica Amazon ha selezionati i 5 prodotti che hanno avuto più successo.

Scopri quali sono i prodotti più venduti per le categorie: casa e cucina, sport, bellezza e made in Italy.

Amazon bestseller, I prodotti più venduti nel 2021

Casa e cucina

Per la categoria “Casa e Cucina”, le italiane hanno scelto dei piccoli elettrodomestici utili per facilitare alcuni piccoli compiti quotidiani. Inoltre, dall’elenco dei cinque prodotti più acquistati in questa categoria, sottolineiamo anche la presenza dei filtri per acqua, un prodotto eco-friendly che permette la riduzione della plastica nella quotidianità.

Offerta Filtri per acqua Filtri eco-friendly per ridurre la plastica monouso

Offerta • Macchina da caffè Nespresso Inissia di De' Longhi Compatta e dalla forma arrotondata, è una macchina per il caffè dall'ottimo rapporto qualità-prezzo

Rimuovi pelucchi Piccolo elettrodomestico che toglie in modo facile e rapido i pelucchi da tutti i tipi di tessuto

Bilancia digitale da cucina di Eono Bilancia in acciaio inossidabile, compatta e facile da pulire

Robot Aspirapolvere Mini di Lenfant Robot aspirapolvere di ultima generazione, dotato di WiFi e collegamento con Alexa

Sport

Nella categoria “sport”, protagonista dei bestseller di Amazon è senza dubbio lo Smartwatch e le sue declinazioni più popolari. L’attenzione alla salute del corpo è diventata sempre di più prioritaria e questi orologi smart permettono di controllare una serie di parametri fisici, per raggiungere un benessere non solo fisco, ma anche mentale.

Offerta Fitness tracker Xiaomi Band 5 Orologio smart con cardiofrequenzimetro e contapassi

Corda per Saltare di Blukar Corda con maniglie in memory foam

Offerta Orologio Smart di Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart con nove giorni di autonomia, GPS integrato

Bellezza

Tra i prodotti top di bellezza non poteva certo mancare un siero all’acido ialuronico; un acido rimpolpante e estremamente idratante che mette d’accordo proprio tutte. Nei più venduti troviamo anche prodotti per la haircare routine e un mascara con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Offerta Siero Viso con Acido Ialuronico 100% Biologico di Florence Siero di facile assorbimento arricchito da vitamina E e vitamina C

Offerta Curls Rock Amplifier Con polimeri, agenti protettivi termici e ambientali e oli essenziali, intensifica la texture naturale dei capelli

Trattamento idratante riparatore senza risciacquo rattamento per capelli crespi, secchi e danneggiati

Hair Perfector No 3 di Olaplex Maschera riparatrice per capelli morbidi e nutriti

Offerta Mascara Ciglia Sensazionali di Maybelline New York Mascara allungante che regala un effetto drammatico e intenso allo sguardo

Made in Italy

Dal 2015 Amazon ha aperto la vetrina Made in Italy che raccoglie i prodotti di alcune delle eccellenze della produzione italiana. Questa iniziativa offre una chance di far conoscere alcune unicità del Made in Italy sia in Italia sia all’estero, portando l’artigianalità del nostro paese in tutto il mondo.

Nel 2021 i prodotti più venduti all’interno di questa vetrina sono stati prodotti biologici o di origine naturale, che spaziano in molte categorie merceologiche, non potevano certo mancare il caffè e prodotti per la skincare.

Offerta Arnica Gel per Cavalli Uso Umano Formula potenziata ed extra forte: contiene il 98% di acqua di arnica montana ed è arricchita con estratti naturali calmanti

Crema Viso Idratante Nutriente di Bioluma Crema con acido ilauronico e collagene antirughe e idratante

Caffè Italiano, capsule compatibili Caffè italiano in sei diverse miscele

