Perchè abbonarsi ad Amazon Prime ora: tutti i vantaggi

Spedizione sempre gratuita, accesso in anteprima a periodi di sconti e offerte – come quello del Black Friday e dei Prime Days, e poi ancora un catalogo di film e serie tv in continuo aggiornamento e un servizio di streaming musicale sempre a disposizione. Questi sono solo alcuni dei vantaggi dedicati agli abbonati di Amazon Prime, il servizio pensato per rendere l’esperienza di shopping sempre più straordinaria.

Se non siete ancora abbonate ad Amazon, scoprite insieme a noi perché è il momento di farlo subito (è gratis per 30 giorni).

Perché abbonarsi a dicembre: spedizione gratuita e altri vantaggi

C’è sempre un buon motivo per fare shopping, che si tratti di rinnovare l’armadio per un cambio stagione o per acquistare un nuovo device, per esempio. Ma nessuno ci sembra migliore come quello del Natale durante il quale, oltre a occuparci dei doni per amici e familiari, possiamo concederci anche qualche autoregalo.

Il vero dramma sta nel trovare il tempo per farlo. Tra appuntamenti personali e professionali, infatti, quello che dovrebbe essere il periodo più magico dell’anno si trasforma sempre nel mese più stressante di sempre. Ecco che ci viene in aiuto lo shopping online, non un qualunque intendiamoci, ma quello pensato da Amazon.

Sconti, offerte lampo e prodotti in vendita al minimo storico caratterizzano l’esperienza di acquisto online di tutti gli abbonati al servizio di Amazon Prime. Ma i vantaggi non finiscono qui.

Oltre ad avere la spedizione gratuita su tutti i prodotti spediti da Amazon ci sono una serie di benefit che potete sfruttare da subito, come la visione delle vostre serie tv preferite e l’ascolto di playlist natalizie. Inoltre, attivando l’abbonamento adesso, potrete usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni per provare il servizio.

Avete sbagliato acquisto o ci avete ripensato? Nessun problema: per gli acquisti nel mese di dicembre, infatti, Amazon ha esteso il reso gratuito fino al 31 gennaio nel caso in cui ci sia qualche regalo da restituire o cambiare.

Cosa è incluso nell’abbonamento Amazon Prime

Se non avete ancora attivato il servizio di Amazon Prime potete farlo adesso e ottenere così 30 giorni di prova gratis senza alcun vincolo di rinnovo. Oltre alla spedizione gratuita e veloce, senza costi aggiuntivi, potrete accedere al servizio “Prova prima, paga poi” applicabile sugli acquisti dedicati all’abbigliamento.

Inoltre avrete accesso alla piattaforma streaming Prime Video, per vedere film e serie televisive senza limiti, e a quella di Amazon Music Prime che offre un cataloghi di 2 milioni di brani da ascoltare su tutti i dispositivi. E, ancora, avrete accesso a uno spazio illimitato per archiviare tutte le vostre foto.

Quanto costa l’abbonamento a Prime e come attivarlo

Come anticipato, il costo dell’abbonamento ad Amazon Prime è gratuito per i primi 30 giorni al termine dei quali potete scegliere se rinnovarlo o disdire. Il costo è di soli 3,99 euro al mese o di 36 euro l’anno, se volete pagarlo in unica soluzione. Per gli studenti universitari, invece, l’abbonamento annuale è di soli 18 euro. Cosa aspettate ad abbonarvi?

