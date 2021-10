“Prova prima, paga poi”, il nuovo servizio Amazon per lo shopping

Si chiama Prime prova prima, paga poi il nuovo servizio di Amazon fashion che permette di ricevere a casa prodotti di moda senza nessun costo di spedizione e con la possibilità di pagare solo ciò che si vuole acquistare davvero.

Come funziona il servizio

Il servizio di Amazon è vantaggioso per chi ha voglia di dedicarsi allo shopping senza pensieri: consente infatti di ricevere ciò che si desidera, provando i capi comodamente a casa e restituendo, a costo zero, ciò che non si vuole. La spedizione non si paga e il reso degli articoli è gratis poiché la società stessa fornisce l’etichetta prepagata. Alla fine si paga solo ciò che si acquista effettivamente. Ecco come fare:

Seleziona gli articoli : puoi selezionare fino a 6 prodotti idonei della sezione abbigliamento, scarpe e accessori.

: puoi selezionare fino a 6 prodotti idonei della sezione abbigliamento, scarpe e accessori. Provali a casa : una volta arrivati a casa tua potrai sfruttare il periodo di prova di sette giorni per scegliere fra i prodotti ordinati quelli che ti piacciono di più.

: una volta arrivati a casa tua potrai sfruttare il periodo di prova di per scegliere fra i prodotti ordinati quelli che ti piacciono di più. Effettua online il checkout : nella pagina “i miei ordini” potrai contrassegnare i prodotti che vuoi tenere.

: nella pagina “i miei ordini” potrai contrassegnare i prodotti che vuoi tenere. Restituisci ciò che non ti piace: puoi usare lo stesso pacco e l’etichetta già fornita alla consegna per restituire i prodotti che non vuoi (oppure seleziona l’opzione che ti viene più comoda).

Come riconoscere i prodotti idonei? Troverai un’etichetta all’interno della scheda prodotto che potrai attivare per beneficiare del servizio.

Trovi una selezione dei prodotti Amazon Fashion in questa pagina dedicata.

Chi può usarlo

L’iniziativa di Amazon fashion è una novità molto vantaggiosa, soprattutto in vista del periodo natalizio e per chi ha voglia di rinnovare il proprio guardaroba. Per poter usufruire del servizio bisogna avere un abbonamento attivo ad Amazon Prime.

“Prova prima, paga poi” è attivo in Spagna, Francia, Italia e Portogallo. Questi paesi si uniscono a Giappone, UK, Germania e Stati Uniti dove ormai da tempo è possibile fare acquisti in questo modo. Clicca qui per maggiori dettagli.

Cosa comprare

Amazon shopping ha messo a disposizione dei clienti centinaia di migliaia di prodotti di moda con tantissimi brand e stili. Nell’e-commerce sono disponibile oltre dieci milioni di capi con marchi come Calvin Klein, Levi’s, Scotch & Soda, Tommy Hilfiger, Pinko, Lacoste, Love Moschino, Hugo Boss, New Balance e Puma.

Nella sezione Amazon fashion si possono trovare tante occasioni per vestirsi alla moda e creare nuovi look. Se sei a caccia di maglioni per affrontare l’inverno puoi contare su un’ampia selezione. Troverai anche moltissimi modelli di stivali, giacche di vari tessuti, misure e tipologie, e vestiti. Oltre agli orologi e accessori per donna, l’e-commerce ha anche una sezione ampia con articoli per bambino e bambina, e per uomo. Tutti disponibili con la consegna veloce e la possibilità di provare i capi. Il vantaggio? Poter creare tantissimi look nuovi e stupendi provando direttamente tutto a casa. Dai cappotti per un inverno al top alle scarpe per ideare outfit splendidi, sino alle camicie più trendy.