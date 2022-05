I migliori integratori per preparare la pelle al sole

Alzi la mano chi non sogna una tintarella da capogiro: sappiamo bene che, per ottenere l’abbronzatura perfetta, è necessario prestare molta attenzione. L’esposizione al sole deve essere graduale e dobbiamo adottare tutte le precauzioni per evitare fastidiose (nonché pericolose) scottature. L’ideale è iniziare a preparare la pelle con largo anticipo, così da arrivare alle nostre meritate vacanze al mare ormai pronte a catturare ogni raggio di sole. Ci sono moltissimi integratori alimentari che supportano le naturali difese della nostra pelle, proteggendola dagli effetti dannosi dei raggi UV e stimolando un’abbronzatura uniforme. Ecco quali sono i migliori.

Come preparare la pelle al sole

Lunghe giornate trascorse sotto il sole possono danneggiare la pelle provocando scottature ed eritemi solari, ma anche agendo sul lungo periodo accelerando l’invecchiamento cutaneo e aumentando il rischio di sviluppare un melanoma. Per questo motivo è bene prepararsi in anticipo, stimolando la produzione di melanina – ovvero quella sostanza che il nostro corpo produce naturalmente e che, oltre a donarci un bel colorito, funge da filtro proteggendo la pelle dai raggi UV.

Ai classici consigli validi in ogni momento (come esporsi al sole in maniera graduale, inizialmente al di fuori delle ore più calde della giornata e sempre con una crema solare adeguata), si aggiunge quindi una preparazione che andrebbe iniziata ancor prima dell’arrivo dell’estate. Innanzitutto possiamo curare la nostra alimentazione: frutta e verdura non solo apportano grandi quantità di acqua, ma anche numerose sostanze preziosissime per la pelle, come il betacarotene e la vitamina A.

La dieta per un’abbronzatura perfetta dovrebbe quindi essere ricca di quegli alimenti che stimolano la produzione di melanina: via libera a carote, pomodori, albicocche e melone, ma c’è spazio anche per i cereali integrali, la frutta secca e il pesce. Inoltre, per preparare la pelle all’esposizione al sole è importante eliminare le cellule morte e provvedere ad un’adeguata idratazione. Per questo è consigliabile effettuare uno scrub intensivo per esfoliare la cute e utilizzare creme a base di acido ialuronico e antiossidanti.

Gli integratori per un’abbronzatura perfetta

Come abbiamo visto, ci sono sostanze molto utili per preparare la pelle al sole. Con l’alimentazione possiamo assumerne in grande quantità, ma non sempre ciò è sufficiente. Per questo possiamo scegliere un integratore che ci permetta di fare il pieno di vitamine e sali minerali fondamentali per la salute della nostra pelle. Iniziando ad assumerlo addirittura qualche mese prima delle vacanze estive, potremmo avere un’abbronzatura perfetta e – soprattutto – ottenerla in piena sicurezza. Ma come scegliere il prodotto giusto per le nostre esigenze? Eccone alcuni tra i più venduti.

Il betacarotene è senza dubbio la prima sostanza da assumere, per prepararci alla tintarella. Questo antiossidante protegge la pelle dai raggi UV e dai danni dei radicali liberi, accumulandosi nelle cellule cutanee e conferendo alla nostra carnagione un colorito ambrato che accelera l’abbronzatura. Vegavero è un integratore 100% naturale con estratto di carota, e la sua confezione maxi permette di fare scorta per ben 6 mesi.

Integratore Vegavero La tua scorta di betacarotene per tutta l'estate

Anche Aavalabs offre un integratore di betacarotene 100% naturale. Ogni capsula contiene carotenoidi estratti da Blakeslea Trispora Fungus, un particolare tipo di muffa, e olio extravergine d’oliva spremuto a freddo. Con l’89% di valutazioni a 4 o 5 stelle, è un prodotto che gli utenti di Amazon hanno sperimentato con successo. E anche in questo caso la scorta è garantita per ben 6 mesi.

Integratore Aavalabs Per un'abbronzatura perfetta e 100% naturale

Nutrimea Perfect Skin è un attivatore dell’abbronzatura che, se assunto da uno a due mesi prima dell’esposizione al sole, permette di preparare al meglio la pelle conferendole già un colorito ambrato. Merito del betacarotene estratto dall’alga Dunaliella e del licopene, una delle sostanze principali contenute nel pomodoro. Inoltre le capsule sono arricchite con vitamina E, un potente antiossidante, e con rame, che protegge dal foto-invecchiamento.

Integratore Nutrimea Perfect Skin Una formulazione ricca e naturale per preparare la pelle

La formulazione di Solux è ricca di betacarotene, proveniente sia dall’alga Dunaliella che dalla carota. E se questa sostanza protegge la pelle dall’esposizione solare, gli estratti di calendula e di moringa oleifera prolungano l’abbronzatura mantenendo il colorito uniforme e brillante più a lungo. L’integratore è inoltre arricchito con Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E, rame e selenio, per una protezione completa della pelle.

Integratore Solux Due fonti di betacarotene e tante vitamine: fai il pieno di benessere

Equilibria Bronze Control offre una scelta più economica ma ugualmente efficace: questo integratore contiene estratto di melone brevettato Extramel, ricco di antiossidanti che migliorano la salute della pelle e la proteggono dai danni dovuti all’esposizione al sole. Inoltre ha una formulazione che comprende vitamine e sali minerali, importanti per il benessere dell’intero organismo.

Offerta Integratore Equilibria Bronze Control Un piccolo gesto quotidiano per prepararsi ai raggi del sole

DISCLAIMER: prima di assumere un integratore, controllate attentamente la sua formulazione e la presenza di eventuali allergeni. In caso di dubbi, consultate sempre il vostro medico di fiducia. Ricordate inoltre che gli integratori per preparare la pelle all’abbronzatura non contengono filtri solari, quindi non possono sostituire una buona crema protettiva.