Stivali da pioggia: i migliori da avere nelle grigie giornate d’autunno!

Con l’arrivo dell’autunno ecco che ci prepariamo a vivere la stagione delle giornate uggiose, quelle che condizionano inevitabilmente la nostra quotidianità, e anche i look. Se è vero che l’ombrello diventa il nostro accessorio di punta in questi giorni, quello da portare sempre e ovunque, è vero anche che non possiamo assolutamente trascurare l’importanza delle calzature. E, in questo senso, gli stivali da pioggia diventano dei veri e proprio alleati giornalieri.

E guai a considerare gli stivali di gomma come qualcosa di esclusivamente funzionale, perché grazie ai colori, alle forme e ai design attenti e ricercati, anche questi si trasformano in accessori di stile da indossare e da sfoggiare nei giorni di pioggia.

Stivali da pioggia: quali sono i migliori?

Quando il clima diventa incerto, è necessario riconsiderare gli outfit che indossiamo ogni giorno. È questa la migliore occasione per rinnovare guardaroba e scarpiera, e per avere sempre a portata di mano capi d’abbigliamento e accessori volti a creare look originali, trend e funzionali.

E tra gli accessori fondamentali di questo periodo ecco che troviamo anche gli stivali da pioggia che, attenzione attenzione, possono diventare delle calzature must anche in inverno, per affrontare piogge torrenziali e persino le nevicate, ed essere così riutilizzati.

Appurato il fatto che queste scarpe diventeranno le nostre migliori alleate nelle giornate uggiose, è necessario anche che siano in grado di caratterizzare i nostri look e di renderli accattivanti, oltre che a rispecchiare la nostra personalità. Per fortuna ci hanno pensato le aziende di abbigliamento e le case di moda a creare dei modelli originali e bellissimi da indossare tutti i giorni.

Ma per rendervi più semplice la scelta, abbiamo deciso di fare una selezione dei migliori stivali da pioggia da acquistare online adesso.

Stivali da pioggia nero opaco

Iniziamo la nostra selezione con dei stivali da pioggia tradizionali, dal colore nero e opaco. Questo modello, che arriva fino al ginocchio, è versatile e funzionale e può essere indossato in città e in campagna, o in tutte quelle situazioni dove è prevista la pioggia.

Grazie alla suola in gomma antiscivolo, e alla qualità dei materiali impiegati, questi stivali da pioggia firmati Hunter Original, sono perfetti da utilizzare anche nelle situazioni più estreme. I vostri piedi saranno sempre al sicuro.

Li trovate su Asos al prezzo di 118,99 euro.

Stivali da pioggia alla caviglia lilla

Per chi invece vorrebbe indossare una calzatura glamour e trendy, anche nelle giornate dove la pioggia è assoluta protagonista, è Bershka a fornire la soluzione più fashion della stagione. Questi stivali da pioggia alla caviglia lilla, con punta quadrata e tacco, sono perfetti per creare dei look originali da sfoggiare ogni giorno, per impegni personali o professionali che non possono essere rimandati a causa maltempo.

Li trovate su Asos a soli 39,99 euro.

Stivaletti Chelsea da pioggia giallo sabbia

Lo stivaletto Chelsea è un classico intramontabile che viene portato avanti da generazioni e che negli anni è stato proposto e riproposto in tantissime varianti. Non poteva mancare quella anti-pioggia con una proposta davvero audace e super glamour.

In vendita su Asos, questi stivali da pioggia, sono caratterizzati da una suola spessa e scolpita, ideale per attraversare la città durante i giorni di pioggia. Il color giallo sabbia, inoltre, sposa perfettamente le palette di tendenza di questo autunno.

Li trovate in vendita adesso a 28,99 euro.

Stivaletti da pioggia Chelsea nero lucido

Chi invece subisce il fascino del modello Chelsea, ma preferisce creare dei look meno audaci e più tradizionali, potrà trovare in questi stivali da pioggia neri, con finitura lucida, i migliori accessori per la stagione autunno inverno 2021. Il tacco basso in gomma rende queste calzature perfette da indossare ogni giorno in città o in campagna. Affrettatevi ad acquistarli però, si tratta di uno dei modelli più richiesti del momento a rischio esaurimento scorte.

Li trovate in vendita su Asos a 129,99 euro.

Stivali da pioggia al ginocchio kaki

Gli ultimi della nostra selezione tra i migliori stivali da pioggia da acquistare online, sono firmati da Asos Design. Si tratta di calzature che richiamano i modelli più tradizionali di galosce, sia nella forma che nell’altezza. La suola spessa e scolpita, però, li rende estremamente audaci e contemporanei, ma soprattutto fondamentali a proteggere i nostri piedi dalle giornate caratterizzate da temporali e piogge torrenziali.

Li trovate in vendita su Asos a 40, 99 euro.