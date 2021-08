Maschera per i capelli danneggiati da sole/mare meno di dieci euro

editato in: da

Il sole, la salsedine e il vento possono mettere davvero a dura prova i nostri capelli.

Mentre nel breve periodo, i raggi UV schiariscono e aggiungono delle mèches naturali , nel lungo periodo possono effettivamente causare danni.

Per salvare la tua chioma, giungono in tuo soccorso le maschere specifiche per capelli danneggiati dal sole; si tratta di trattamenti pre o post shampoo molto nutrienti a base di oli, frutta o cheratina, da tenere in posa pochi minuti o, se hai tempo, da utilizzare come un vero e proprio impacco ristrutturante, per ammorbidire i capelli, idratarli e rigenerarli dopo l’estate.

Per aiutarti a scegliere la migliore, abbiamo selezionato le migliori maschere per capelli danneggiati dal sole sotto i 10 euro.

Inebrya: maschera RISTRUTTURANTE a base di cellule staminali vegetali

Prodotta a base di cellule staminali vegetali d’uva e cheratina, aiuta a idratare i capelli stressati dal sole e aiuta a ottenere capelli setosi e luminosi ristrutturandoli senza appesantirli. E’ priva di solfati, sale aggiunto e parabeni.

La maschera ristrutturante di Inebrya, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, infatti, il formato da 1000 ml costa solo 10 euro.

Maschera ristrutturante per capelli secchi Maschera per capelli stressati a base di cellule staminali dell’uva

Pantene Pro-V by Chiara Ferragni maschera alla cheratina

La maschera per capelli alla cheratina, creata da Pantene in collaborazione con Chiara Ferragni, è un prodotto valido per tutto l’anno. Grazie alla presenza della cheratina, reintegra facilmente l’idratazione, nutrendo in profondità le lunghezze. Oltre a rappresentare una vera cura intensa che aiuta a combattere i segni dei danni dello styling aggressivo, come l’uso costante di piastre e ferri per capelli.

L’Oréal Paris: maschera per capelli Botanicals all’argan e cartamo

La maschera di L’Oréal non ha solo l’odore di una vacanza tropicale, ma fa miracoli nella riparazione delle lunghezze secche e disidratate. Grazie all’olio di argan e cartamo, rimpolpa le fibre dei capelli e nutre profondamente contrastando la secchezza dovuta all’esposizione del sole e della salsedine, donandoti capelli meravigliosamente elastici e morbidi.

Offerta Maschera all’olio di argan e cartamo Maschera a base di oli districanti e nutrienti che aiutano a ristrutturare la fibra del capello, minimizzando i danni dell'esposizione solare.

Maschera Idratante per Capelli Secchi all’olio di argan

Se i tuoi capelli sono stati sovraesposti al sole e hanno un disperato bisogno di nutrimento, adoreranno la maschera di Alama. La sua formula riparatrice fa miracoli sui capelli crespi e opachi. Reintegrare l’umidità persa, perfetta se hai passato una giornata al sole, al mare o in piscina. L’olio di argan è l’ingrediente chiave e fornisce nutrimento intenso senza appesantire i capelli.

Offerta Maschera idratante per capelli secchi Maschera a base di olio di argan, nutriente e riparatrice.

Garnier Fructis Oil Repair 3 Maschera Ultra Nutriente all’olio di jojoba, macadamia e mandorla

Dagli esperti nella cura dei capelli Garnier arriva la maschera Oil Repair. Ricca di oli preziosi come jojoba, macadamia e mandorla, la maschera avvolge i capelli con la sua formula ricca e ammorbidisce i capelli secchi e disidratati e trasformandoli in lucidi, sani e pieni di vita. E’ un prodotto versatile che può essere usato in diversi modi: come un balsamo districante, da lasciare in posa come maschera nutriente intensiva e sui capelli asciutti, come modellante e per donare definizione.

Offerta Maschera Oil Repair, all’olio di jojoba, macadamia e mandorla Maschera a base di tre oli nutrienti, aiuta ad ammorbidire e a rendere lucenti i capelli spenti e sfibrati.

OGX Maschera Capelli, all’olio di cocco

Se hai ciocche particolarmente danneggiate che richiedono qualcosa di più di una semplice maschera, allora devi provare la maschera di OGX . Sebbene non sia appositamente progettato per l’uso dopo il sole, la sua combinazione d’ingredienti davvero ottimi e ricostituenti. Arricchito con olio di cocco, olio di tiarè ed estratto di vaniglia è il trattamento ideale quando i tuoi capelli hanno bisogno di un rimedio profondamente rigenerante.

OGX Maschera Capelli, all’olio di cocco Maschera all’olio di cocco, formulata per donare un effetto ultra-nutriente in grado di eliminare l'effetto crespo dai capelli ribelli.