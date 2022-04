Lookiero, il personal shopper che hai sempre sognato esiste

Un modo innovativo di fare shopping online, ma soprattutto di concepire la moda e la scelta dei capi da indossare grazie a un personal shopper che fa sentire unica ogni donna. Lookiero è tutto questo e molto altro: una realtà nata per le donne che hanno una vita piena, ricca di impegni e sfide, ma che non vogliono perdere l’occasione di vivere la moda come una giocosa scoperta. Tutto sempre rispettando il proprio corpo e la propria personalità, all’insegna del concetto di body positivity.

La rivoluzione di Lookiero: come funziona

Cos’è Lookiero? Nato nel 2016 in Spagna (il suo nome è una divertente fusione fra le parole look e quiero, ossia il look che desidero) e oggi presente in 8 nazioni europee tra cui l’Italia, è un servizio personalizzato diverso da qualsiasi altro che ha un grande obiettivo: aiutare ogni donna a riscoprire la parte migliore di sé. Non a caso questo e-commerce con personal shopper è diventato in brevissimo tempo un punto di riferimento per tantissime donne che, attraverso consigli, piccoli cambi nell’armadio e suggerimenti tornano a sbocciare, imparando a essere uniche e trovando ciò che le rende bellissime.

Il bello di Lookiero sta proprio nel fatto che parla a tutte le donne, abbracciando il concetto di body positivity. Perché si può essere belle ad ogni età e con qualsiasi peso, l’importante è imparare ad amarsi e valorizzarsi. Il personal shopper fa proprio questo: tira fuori il meglio da ogni cliente, facendola brillare grazie a uno stile studiato ad hoc.

I passaggi da seguire sono quattro, tutti molto semplici. Per prima cosa è necessario iscriversi al sito di Lookiero www.lookiero.it e compilare un quiz per raccontarsi meglio. Inizia qui il secondo step, il personal shopper riceve il profilo e studia la cliente, preparando una box personalizzata proprio per lei.

La box arriverà a casa, con un effetto sorpresa garantito e cinque capi da provare subito. Infine la cliente, con tutta calma, potrà provare i capi ricevuti e fornire a Lookiero il proprio feedback. In questo modo potrà svelare cosa le è piaciuto e cosa meno, pagando solamente i capi scelti.

Il personal shopper di Lookiero al tuo servizio

Lookiero non è un semplice e-commerce, ma un servizio di personal shopper che si trasforma in un amico e alleato per ogni donna. Il suo compito? Aiutare ognuna a trovare il proprio stile in modo divertente e facile, grazie a un consulente dedicato.

La compilazione del profilo di stile seguendo delle semplicissime linee guida permette a Lookiero di raccoglie non solo le informazioni basilari, come la taglia, ma anche i desideri, le preferenze in fatto di texture, forme, colori e occasioni d’uso. Elementi fondamentali per creare un rapporto di supporto, ma soprattutto di fiducia con il personal shopper.

Ciò che rende speciale Lookiero infatti è la capacità di ruotare intorno a un concetto di stile nuovo che supera i semplici trend o l’acquisto di una novità. “In Lookiero – spiega Valentina Graniero, Marketing Manager Lookiero Italia – creiamo una relazione con le clienti con l’obiettivo di aiutarle a vivere pienamente la loro unicità e a superare anche qualche incertezza. Le incoraggiamo a fare piccoli cambiamenti di stile ogni giorno per raggiungere la migliore versione di sé”.

La “mistery box” di Lookiero, fai un regalo alla tua autostima

Usando il profilo di stile condiviso, lo stylist di Lookiero lavora per selezionare, fra vestiti e accessori, cinque capi, preparando una box personalizzata. Un vero e proprio pacco regalo che ogni donna dovrebbe regalarsi e che arriverà, direttamente a casa, in pochissimi giorni.

Prima della consegna non viene mostrata la scelta dei capi, quindi l’effetto sorpresa è assicurato! Dopo la consegna della “mistery box” ogni cliente potrà provare tutto in tranquillità, creare mix e specchiarsi nel confort di casa, scegliendo cosa tenere. Si può acquistare l’intera box – con uno sconto immediato del 25% sul totale – oppure scegliere di tenere solamente alcuni pezzi e rendere gratuitamente gli altri. Se si decide per il reso totale, la prima volta è gratuito, le volte successive invece si pagherà solo 10 euro per il servizio di styling.

Body positivity, la svolta (reale) di Lookiero

Un conto è parlare di body positivity, un altro è…metterlo in atto! Lookiero ha scelto di portare in campo una vera e propria rivoluzione, una svolta verso l’accettazione di sé dedicata a tutte le donne! Travolte da continue immagini di corpi perfetti e senza difetti, tante donne faticano a vedersi belle e ad accettarsi. L’obiettivo di Lookiero è proprio quello di insegnare a ognuna di loro a splendere e tirare fuori il meglio, grazie a uno stile curato e in grado di valorizzarle.

“L’obiettivo di Lookiero – spiega Valentina Graniero – è far scoprire a ogni donna una nuova versione di sé, attraverso nuovi brand e nuovi stili. Lookiero vuole essere come l’amica che ti sprona a superare la tua confort zone. Lookiero è veramente il tuo personal shopper che ti propone di osare con capi che mai avresti acquistato da sola. La nostra forza è capire l’animo delle donne che si affidano a noi comprendendone i punti di forza e soprattutto quelli di debolezza trasformandoli in elementi di innovazione per una nuova donna”.

Perché ogni donna è un diamante che aspetta di brillare: basta solo il consulente giusto!