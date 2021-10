Pensa di svegliarti e non avere il tuo caffè fumante a darti il buongiorno? La giornata inizierebbe senza dubbio, molto male.

Questo inconveniente potrebbe accadere se non presti la dovuta attenzione alla manutenzione della tua macchina del caffè. Soprattutto se vivi in una città con acqua molto dura, cioè ricca di calcare, è indispensabile compiere una pulizia approfondita della macchina, prima che i fori in cui passa l’acqua riscaldata, si otturi all’improvviso, impedendo la fuoriuscita del caffè.

A salvarti da questo fastidioso inconveniente ci pensa il decalcificatore, è un prodotto indispensabile per mantenere in perfetta salute la tua macchina per il caffè.

Cosa succede se non pulisci dal calcare la macchinetta del caffè

I depositi di calcare sono un vero e proprio incubo ricorrente, per chi ha a che fare con un’acqua molto dura e questo si ripercuote sul funzionamento degli elettrodomestici che utilizzano l’acqua per funzionare.

Nel caso specifico della macchina del caffè, la mancata pulizia porta inevitabilmente al suo malfunzionamento fino all’impossibilità di utilizzarla, i depositi di calcare accumulati la rendono:

Visibilmente più lenta nella fase di riscaldamento dell’acqua;

nella fase di riscaldamento dell’acqua; molto più rumorosa , perché il passaggio dell’acqua è reso difficoltoso dai depositi calcificati;

, perché il passaggio dell’acqua è reso difficoltoso dai depositi calcificati; la fuoriuscita del caffè appare difficoltosa e intermittente.

Inoltre, il caffè emesso da una macchina in queste condizioni ha un gusto ferroso e poco gradevole.

L’acqua, infatti, è composta essenzialmente da cristalli di calcio e magnesio che ad alte temperature si solidificano, creando appunto il calcare che altera il gusto delle bevande. In questo caso il tempismo è essenziale, infatti, basta trascurare questi segni di malfunzionamento, per trovarsi la macchina intasata e completamente fuori uso.

Per evitare che questo accada, esistono numerosi decalcificanti in commercio. Si tratta di sostanze che sciolgono il calcare in modo impeccabile, ma il più delle volte non sono sostenibili per l’ambiente e per l’uomo.

Per questo, quando abbiamo provato il decalcificatore EcoDecalk, ci è sembrato il perfetto compromesso tra un prodotto molto efficace e allo stesso tempo ecologico.

Decalcificante EcoDecalk: efficace e a basso impatto ambientale.

Il decalcificante EcoDecalk Mini utilizza solo materie prime di alta qualità e di origine vegetale (composto da acido lattico), biodegradabili e non inquinanti per l’ambiente. In più, è adatto a tutte le macchine da caffè: tra cui le macchine con macinatore, macchine per caffè espresso a pompa, caffettiere con filtro, macchine a capsule.

Inoltre, è più facile e veloce da usare rispetto alle compresse decalcificanti per macchina da caffè; infatti, non c’è bisogno di aspettare che il decalcificante si sciolga perché il prodotto di Dè Longhi è già liquido. All’interno della confezione sono contenute le istruzioni dettagliate per l’utilizzo ottimale del prodotto, ma possiamo anticiparti che il suo utilizzo è semplicissimo: basta svuotare il serbatoio dell’acqua, inserire il prodotto e far defluire l’acqua. L’operazione dura soltanto pochi minuti e andrebbe fatta periodicamente in base, soprattutto, alla durezza dell’acqua e all’uso della macchina del caffè.

Dopo che il ciclo di pulizia è terminato, il serbatoio va riempito di acqua per farla defluire nuovamente dalla macchina un paio di volte, per eliminare le tracce di decalcificante da tutti i condotti. Infine è sempre consigliabile preparare un caffè e buttarlo via. A questo punto, la macchina è di nuovo pronta a essere utilizzata e il tuo caffè sarà d nuovo ottimo.

