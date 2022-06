Creme effetto ice: alleati di bellezza per un corpo leggerissimo

Fonte: iStock

Con il caldo estivo è facile sentirsi appesantite e gonfie. Le gambe, in particolare, accusano la fatica delle intese giornate afose. Così capita di sentire i muscoli rigidi, tesi e la micro circolazione che fatica a funzionare. Per questo i prodotti effetto ice sono così amati in questo periodo, perché in pochi gesti si ottiene sollievo e benessere immediato.

Si tratta di creme che appena applicate rinfrescano il corpo, dando una sensazione di sollievo. Tra i benefici che apportano c’è un generale miglioramento del microcircolo, con effetto spesso drenante. Dei veri toccasana per gambe gonfie e pesanti.

Le migliori creme effetto ice per l’estate

Le creme effetto ghiaccio sono una manna dal cielo d’estate. Danno subito un senso di sollievo e leggerezza alle gambe stanche e pesanti. L’utilizzo prolungato poi aiuta a prevenire i fastidi e a combattere inestetismi come la cellulite e i radicali liberi.

Crema gambe effetto freddo defaticante

La crema Diosmin dona gambe rinfrescante e defaticante, grazie alla formula ricca di flavonoidi. Da applicare con un massaggio per avere immediato sollievo alle gambe pesanti e gonfie. Inoltre, l’utilizzo prolungato aiuta ridurre l’insorgenza di capillari rotti. Ricca di mentolo, per un effetto ghiaccio, è l’ideale a fine giornata e per ridurre la sensazione di gonfiore e pesantezza.

Iodase Actisom ICE, una crema effetto ghiaccio

Una crema formulata utilizzando la tecnologia del carrier Actisom che insieme ad attivi funzionali specifici, Centella, Rusco e Ginkgo, aiuta a contrastare gli inestetismi della cellulite profonda in stadio avanzato, in presenza di fragilità capillare. Le gambe saranno più belle, leggere e levigate.

Alkemilla crema ICE anticellulite

Una crema ad effetto freddo prolungato, ideale per le pelli delicate e soggette a fragilità capillare. Questo trattamento di Alkemilla è efficace nel trattamento cosmetico delle adiposità localizzate e degli inestetismi della cellulite. Il mentolo naturale e gli estratti di Eucalipto e Menta piperita generano un’immediata sensazione di freschezza sulla pelle. Arricchita con oli vegetali idratanti ed elasticizzanti, burro di Cacao nutritivo ed estratto di Aloe emolliente e lenitivo.

Gel forte effetto freddo

Il Criogel di Postquam ha un triplice effetto: anticellulite, rassodante e rilassante per le gambe.

Grazie ai suoi componenti, questo gel ha uno effetto cheratolitico sui noduli di grasso, rassoda la pelle, migliora la circolazione del sangue e rinfresca le gambe grazie al mentolo, l’alcandora e l’eucalipto. Lo stesso brand offre anche altri prodotti da combinare al gel per un’azione d’urto.

Collistar Crio-Gel anticellulite

Collistar ha formulato questa crema effetto freddo ispirata alla crioterapia. Con effetti aromaterapici, grazie agli oli essenziali che conferiscono vitalità e benessere. Il mix di alfa-idrossi-acidi vegetali lifta immediatamente la pelle e minimizza le imperfezioni. La sua texture in gel è leggera, fresca e di rapido assorbimento. Le gambe trovano subito sollievo e freschezza.

Il vero segreto è tenere le creme in frigorifero e massaggiare per bene durate l’applicazione. In questo modo la sensazione di sollievo sarà amplificata e le vostre gambe vi ringrazieranno. Ovviamente queste creme si possono applicare anche su piedi, caviglie e in generale sul resto del corpo, nulla lo vieta.