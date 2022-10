Creme anti rughe per le over 60: le migliori da acquistare adesso

Fonte: iStock Le migliori creme anti rughe over 60

La prima cosa che viene in mente quando si pensa alla pelle del viso è idratazione e protezione, questo è vero soprattutto dopo i 60 anni quando la cute perde la naturale tonicità. Allora di cosa ha bisogno la pelle del viso? Della crema che come sempre si rivela l’arma migliore per nutrire, rimpolpare e restituire un colorito luminoso all’incarnato.

Per avere un viso levigato devi solo avere pazienza, costanza e la crema anti-age più indicata alle necessità della tua cute.

Pelle più tonica grazie all’acido ialuronico

La pelle del viso dopo i 60 anni ha bisogno di essere esfoliata e protetta e una skincare costante con i prodotti anti-age permette di raggiungere l’obiettivo. Per prenderti cura della cute fin dal mattino, nella tua beauty routine non deve mancare la crema viso giorno L’Oréal Paris Revitalift Laser X3, perché? Perché utilizzata tutti i giorni è in grado di ridurre le rughe, rendere più soda la pelle e definire e rimodellare il contorno del viso. Il segreto sta tutto nella formulazione a base di acido ialuronico e Pro-Xylane concentrato in grado di restituire tonicità alla pelle. Dopo esserti struccata dovrai solo applicarla sul volto e sul collo con movimenti circolari per facilitarne l’assorbimento e nel giro di poche settimane avrai una pelle invidiabile.

I benefici della bava di lumaca

Quando si tratta di pelle la parola d’ordine è coccolarsi e con la crema Bioluma a base di bava di lumaca puoi prenderti cura di te stessa. Nello stesso tempo potrai avere una cute luminosa in modo del tutto naturale. Il prodotto, infatti contiene ingredienti di qualità come acido ialuronico, collagene, vitamina E e olio di Argan efficaci per contrastare o rallentare l’invecchiamento cutaneo. Adatta a tutti i tipi di pelle da quella secca o quella grassa, normale e mista avrai un risultato idratato, nutrito ed equilibrato.

Bioluma alla bava di lumaca La crema è adatta a tutti i tipi di pelle

La crema a base di calcio per una cute più elastica

La beauty routine quotidiana è alla base di una pelle bella e giovane, non sempre però hai tutto il tempo di cui ha bisogno per una skincare a regola d’arte. Per non rinunciare alla cura di te stessa, la crema L’Oréal Paris Attiva Antirughe 55+ è il tuo alleato di bellezza. Con il trattamento viso, giorno dopo giorno la tua cute apparirà più elastica, soda e ben definita grazie al calcio, un elemento naturalmente presente nella pelle. In questo modo avrai una notevole riduzione delle rughe e un incarnato più levigato.

Offerta L'Oréal Paris Attiva Antirughe 55+ La pelle del viso sarà più elastica e soda giorno dopo giorno

Texture cremosa e freschezza assicurata

Le pelli mature possono presentarsi secche e avere un colorito spento, per ritornare a “sfoggiare” una cute idratata e luminosa la crema Vichy Liftactiv Supreme Soin diventa il must have da avere sempre con te. Il trattamento rallenta l’invecchiamento cutaneo e corregge le rughe, perché la sua formula è arricchita da ramnosio e neoesperidina. La texture cremosa, non unta restituisce una sensazione di freschezza per diverse ore e ti sentirai sempre al top.



Offerta VichyLiftactiv Supreme Soin La texture cremosa assicura una sensazione di freschezza

L’efficacia della bava di lumaca contro le rughe

Con il trascorrere degli anni la pelle del viso ha bisogno di essere idratata costantemente perché tende ad assottigliarsi e a perdere elasticità, per questo adottare una routine di bellezza con prodotti specifici è fondamentale. Tra le creme irrinunciabili dopo i 60 anni c’è Florence alla bava di lumaca, efficace contro le rughe sottili, ma non solo. Il prodotto arricchito anche da acido ialuronico e collagene favorisce la rigenerazione della pelle e ne diminuisce gli inestetismi come acne, cicatrici e smagliature. Applicata costantemente, il tuo viso sarà liscio e brillante senza i segni del tempo.

Offerta Florence alla bava di lumaca Per una pelle rigenerata e luminosa

