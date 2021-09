Lunga vita al materasso! Ecco come proteggerlo da acari e macchie

editato in: da

Avere un materasso di qualità, permette di riposare bene e quindi essere energici e produttivi durante la giornata.

Il materasso però, anche se il più delle volte sfoderabile e lavabile, deve essere protetto dalla polvere e dall’uso quotidiano, per mantenere l’igiene nel tempo.

Questa protezione è garantita da un tessile non sempre utilizzato, ma essenziale: il coprimaterasso.

Il coprimaterasso, igienico e funzionale

Probabilmente hai sempre pensato che non fosse una cosa indispensabile, ma forse non sai che il materasso raccoglie veramente molta polvere e sporco, oltre a permettere la sopravvivenza degli acari, causa frequente di allergie.

Basterebbe avere la possibilità di guardare al microscopio la superficie del nostro materasso, anche solo dopo un mese di utilizzo, per comprendere a pieno di quanto sporco stiamo parlando.

Anche se protetto dal lenzuolo, infatti, nel tempo e con il suo utilizzo, il materasso raccoglie polvere e capelli e assorbe il sudore e lo sporco, perdendo freschezza e costellandosi di antigeniche macchie.

E qui entra in scena il nostro salvatore: il coprimaterasso.

Si tratta di un lenzuolo rinforzato con angoli elastici che si mette tra il materasso e le lenzuola e che può essere lavato ad alte temperature e quindi sterilizzato profondamente.

Inoltre, il coprimaterasso, ti garantisce un riposo migliore perché favorisce la dispersione dell’umidità corporea e, se hai bambini o animali domestici, aiuta anche a proteggere il materasso da possibili “incidenti” che possono capitare nella quotidianità.

Ora che sai perché è fondamentale usarlo, ti vogliamo consigliare un coprimaterasso che abbiamo testato e che per caratteristiche e rapporto qualità/prezzo, risponde appieno alle caratteristiche che ti abbiamo elencato.

Dreamzie, il coprimaterasso pratico da avere

In commercio sono disponibili veramente tante tipologie di coprimaterasso: antiacaro, impermeabili, ignifughi e ancora, tipologie imbottite, con fibre naturali e potremmo continuare veramente all’infinito con la nostra lista di caratteristiche.

Il coprimaterasso di Dreamzie, ci ha colpito perché unisce molte di queste caratteristiche a un prezzo vantaggioso.

Dreamzie assicura, infatti, una protezione completa e un comfort totale grazie alla sua membrana traspirante ad alta tecnologia Bi-Ome, ideale contro gli acari della polvere, batteri, muffe, pollini e altri microrganismi.

Inoltre, è molto confortevole, prodotto in tessuto ipoallergenico, al tatto è molto morbido e aiuta a mantenere una sensazione accogliente, migliorando sensibilmente la qualità del sonno.

Risponde a due delle caratteristiche essenziali del coprimaterasso: è impermeabile e lavabile a 60 c°, quindi è ideale se si hanno bambini piccoli o se ad esempio, si tende a sudare molto. Il lavaggio ad alte temperature, infatti, è in grado di igienizzare completamente i tessuti, garantendo una pulizia completa.

I grandi angoli elastici permettono di abbracciare saldamente il materasso lateralmente, senza che ci sia la possibilità che questo sfugga e allo stesso tempo, di toglierlo senza grandi manovre; l’aspetto, infatti, è quello di un lenzuolo rinforzato con gli angoli. Pratico e veloce da usare.

Ora che sai perché è fondamentale per l’igiene del tuo letto e non puoi non averlo, ti ricordiamo che puoi acquistare il coprimaterasso di Dreamzie, il prezzo varia in base alla dimensione.