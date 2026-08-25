Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock Le lenzuola estive in percalle

Quando l’estate sembra pronta a concedere una tregua, ecco che arriva puntuale quell’ultima, soffocante ondata di caldo. Le notti diventano un campo di battaglia fatto di cuscini girati a ripetizione in cerca del lato fresco, ventilatori puntati addosso e risvegli privi di energia. Eppure, la soluzione per recuperare un sonno profondo e riposante senza far schizzare alle stelle la bolletta non si trova nel reparto elettrodomestici, ma tra la biancheria da letto: le lenzuola in percalle di cotone.

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Il percalle è la scelta perfetta per le tue lenzuola estive

Spesso oscurato dal fascino elegante ma costoso del lino o dalla morbidezza avvolgente del raso, il percalle è il vero eroe imbattuto della stagione calda. La sua magia risiede interamente nella tecnica di tessitura.

Infatti il percalle non è un materiale, ma un metodo di tessitura ad alta densità basato su una struttura a tela ad intreccio regolare (“uno sopra, uno sotto”). Realizzato quasi sempre con filati di puro cotone a fibra lunga e caratterizzato da un conteggio minimo di 200 fili al pollice quadrato, si riconosce per la superficie opaca, la straordinaria resistenza e la consistenza leggera. Il suo tratto distintivo è l’elevata traspirabilità, che regala la classica sensazione fresca, liscia e leggermente scricchiolante al tatto. Il risultato è del tutto simile alla sensazione che si prova scivolando tra le coperte dei grandi hotel di lusso.

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A differenza delle microfibre sintetiche — che intrappolano l’umidità trasformando il materasso in una sauna — il percalle permette all’aria di circolare con estrema facilità. Ogni volta che ci si sposta durante il sonno, la sensazione di freschezza si rinnova istantaneamente. Non trattiene il calore corporeo e assorbe la traspirazione in modo naturale, lasciando la pelle asciutta per tutta la notte.

Il vero punto di forza resta tuttavia l’accessibilità. Se un buon completo in puro lino richiede un investimento economico significativo, un set in percalle di cotone garantisce prestazioni termiche eccellenti a una frazione del prezzo. Inoltre, è una fibra estremamente longeva: lavaggio dopo lavaggio, tende ad ammorbidirsi ulteriormente senza mai perdere la sua caratteristica struttura leggera e traspirante.

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Come scegliere il completo perfetto

Per fare un acquisto davvero efficace, l’attenzione va posta su due fattori chiave: la composizione e la densità dei fili. Scegli sempre 100% cotone a fibra lunga (come il cotone egiziano o Pima), che assicura resistenza e assenza di pallini nel tempo. Per quanto riguarda il numero di fili (thread count o TC), il valore ideale per il percalle estivo oscilla tra i 200 e i 400 TC: sotto i 200 il tessuto rischia di risultare ruvido, mentre oltre i 400 perde la sua proverbiale traspirabilità diventando troppo denso per il gran caldo. Infine, una certificazione OEKO-TEX garantisce un riposo al riparo da sostanze chimiche nocive.

Prima di rassegnarsi a un’altra notte insonne a causa delle temperature di fine estate, cambiare la vestizione del letto con il percalle rappresenta una scelta strategica. Un piccolo acquisto intelligente capaci di restituire il bene più prezioso nei mesi caldi: un sonno ininterrotto, asciutto e rigenerante.

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