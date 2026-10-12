Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2L Plus semplifica la routine di pulizia grazie allo svuotamento automatico. E ora è in offerta con uno sconto del 70%

Amazon Il robot Lefant aspira la polvere, lava ed è scontato

In casa sembra che la polvere non vada mai via. È sufficiente trascorrere qualche ora in più nel nostro appartamento e le stanze si riempiono di briciole e sporco. Se aggiungiamo che gli impegni quotidiani sono sempre tantissimi, ritagliarsi del tempo per pulire sarebbe quasi impossibile se non avessimo dalla nostra parte la tecnologia. Tra gli alleati da avere in casa c’è il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2L Plus che raggiunge qualsiasi punto della casa in modo automatico. A renderlo ancora più interessante è il prezzo. Nonostante la Festa delle Offerte Prime sia terminata, Lefant e Amazon hanno deciso di continuare a puntare sul risparmio. Cosa vuol dire? Che potrai avere l’M2L Plus scontato del 70% e un risparmio di 420 euro sul prezzo di listino indicato un risparmio significativo se stai valutando l’acquisto di un robot aspirapolvere e lavapavimenti.

Offerta Lefant M2L Plus Robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura

Con Lefant M2L Plus la gestione della casa diventa ancora più semplice

I robot aspirapolvere si sono diffusi nelle nostre case perché il loro obiettivo è quello di rendere molto più semplice la gestione delle pulizie e il Lefant M2L Plus ha preso sul serio questo obiettivo. I produttori hanno deciso di progettare un apparecchio che ne vale due, perché è in grado di aspirare la polvere e di lavare il pavimento.

In questo modo, lo sporco non ha scampo e tu risparmi tempo e spazio in casa, perché non hai bisogno di acquistare diversi apparecchi, te ne basta uno che fa tutto.

La versatilità è il punto di partenza del Lefant M2L Plus, a cui devi aggiungere anche la potenza di aspirazione, che arriva fino a 6000 Pa. Una potenza che ti permette di eliminare polvere, piccoli residui, peli di animali e briciole con una sola passata e su qualsiasi superficie.



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Il robot, poi, è tra i più apprezzati del brand perché ha anche una caratteristica fondamentale quando si parla di robot lavapavimenti: la navigazione. Il Lefant M2L Plus monta il sistema laser LiDAR a 360 gradi, che gli permette di creare una mappa accurata della casa e delle singole stanze, grazie a un sistema di orientamento efficace. La mappatura, quindi ti garantisce un elettrodomestico che pianifica i percorsi in modo sistematico e organizzato, così da gestire la pulizia in base alle proprie esigenze e al livello di sporco.

Inoltre, il sistema di mappature e i sensori permettono al robot di rilevare gli oggetti fino a 4 centimetri di distanza, evitando accuratamente ogni ostacolo anche al buio.

Il lavapavimenti con base di svuotamento automatica

Il robot 2‑in‑1 Lefant M2L Plus, oltre ad aspirare lo sporco, è pensato anche per lavare i pavimenti, perché monta un serbatoio d’acqua da 300 ml, che puoi regolare facilmente dall’app. Anche da remoto puoi scegliere tra 3 livelli di flusso, in base al livello di sporco, così da garantire sempre una pulizia profonda.

A rendere il Lefant M2L Plus un vero affare non è solo il prezzo, ma anche la presenza di una base di svuotamento automatica. Una volta terminata l’aspirazione, il robot trasferisce la polvere nella stazione di svuotamento, riducendo la frequenza degli interventi di manutenzione.



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Il Lefant è l’apparecchio ideale per chi vuole dedicare meno tempo alle pulizie, ma non vuole rinunciare a un ambiente pulito e in ordine.

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