Il robot che lava e aspira, mappando l'ambiente, ora costa meno della metà: l'affare da non perdere e da cogliere al volo!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Amazon Il robot aspirapolvere Lefant in offerta su Amazon

Il Black Friday si avvicina e Amazon ha scelto di svelare nuovi sconti eccezionali sui suoi prodotti. In particolare per quanto riguarda le pulizie di casa. Oggi infatti il robot aspirapolvere Lefant, fra i più amati e acquistati di sempre, è scontato del 70% e costa solamente 119 euro. Uno sconto super e un’occasione da cogliere al volo per fare un affare, approfittando del crollo di prezzo.

Il Lefant M1 d’altronde non è un robot come gli altri. Unisce in un unico apparecchio ben tre funzioni: aspira, lava e ti consente di mappare l’ambiente. Tutto questo per offrire una pulizia che sia completa ed efficace. Diversamente da altri robot aspirapolvere, ha un sistema intelligente che gli consente di tracciare percorsi e di scansionare le stanze, creando e memorizzando delle mappe. La pulizia dunque risulterà automatizzata, veloce e precisa, anche quando sei fuori casa.

Lefant M1 robot aspirapolvere Robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura 3 in 1

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M1 offre numerosi vantaggi:

Aspira, lava e mappa gli ambienti;

Ha una autonomia fino a 200 minuti;

Il design ultra sottile gli consente di arrivare ovunque;

Puoi impostarlo con l’app;

È la soluzione ideale per peli di animali e pavimenti duri.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta

I vantaggi del robot aspirapolvere Lefant M1 sono numerosi. Prima di tutto possiede un sistema di mappatura che permette di evitare gli urti continui e i passaggi ripetuti. Ha inoltre un’autonomia elevata che rende questo robot aspirapolvere adatto per le pulizie di appartamenti grandi e con numerose stanze.

Ha uno spessore ridotto, dunque riesce ad arrivare ovunque, anche dove i robot ingombranti tendono a bloccarsi. Infine è possibile da controllare facilmente questo elettrodomestico usando la voce oppure l’app. Una funzione utilissima soprattutto quando sei fuori casa e vorresti tornare trovandola pulita.

Lefant M1 robot aspirapolvere Robot aspirapolvere lavapavimenti con mappatura 3 in 1

La potenza da 550 Pa e un corpo super sottile con solamente 32 cm di diametro (ben il 20% in meno rispetto agli altri robot aspirapolvere) permettono al Lefant M1 di passare sotto i mobili bassi e di arrivare negli angoli stretti senza perdere mai la sua efficacia. Ha inoltre una autonomia sino a 200 minuti: l’ideale per pulire tutta la tua casa senza interruzioni. Impostando le zone vietate tramite l’app poi riuscirai a escludere le aree delicate, come le ciotole degli animali oppure i tappeti.

Perché acquistarlo? Prima di tutto per il prezzo. Oggi i robot aspirapolvere e lavapavimenti, per via delle loro dotazioni e tecnologie, hanno un costo piuttosto elevato. Il Lefant M1 ha prestazioni eccellenti, ma un prezzo davvero piccolo grazie allo sconto di Amazon.

Le dotazioni di questo robot aspirapolvere poi sono straordinarie. Ha la mappatura e la navigazione laser, elementi che caratterizzano i modelli di fascia alta, ma costa pochissimo. Spendendo meno di 200 euro infatti potrai portarti a casa un robot perfetto per le pulizie che lava, aspira e funziona da solo, proprio come un assistente per le faccende domestiche. Una scelta intelligente e un affare che anticipa il Black Friday davvero da non perdere!

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