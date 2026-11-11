Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Il robot ha finito il giro e tu guardi il panno: grigio. Ha passato mezza casa a spostare lo stesso sporco da una stanza all’altra e lo chiama pulito.

Poi ci sono i punti in cui nessun robot ti dà una mano: il gradino del balcone, la soglia tra cucina e soggiorno, il divano troppo basso, l’angolo dietro la sedia dove la polvere resta sempre lì. Così il robot fa il grosso e il resto lo fai tu, con scopa e pazienza.

Ti piacerebbe togliere anche quest’ultima mezz’ora? Forse la soluzione c’è e si chiama Xiaomi Robot Vacuum 6 Max.

Se in casa hai tappeti importanti, dislivelli, animali o tanti mobili bassi, è pensato per raggiungere i punti in cui gli altri robot si arrendono. Se vivi in uno spazio lineare, senza gradini né ostacoli, gran parte di questa tecnologia resterebbe inutilizzata e ti basta un modello più semplice. Ma è presto per saltare alle conclusioni, prima vogliamo raccontare la nostra esperienza durante le settimane di prova.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Xiaomi Robot Vacuum 6 Max con rullo e panno estensibile, gambe meccaniche per i gradini, 35.000 Pa e base che lava e asciuga i panni da sola

VOTO TOTALE 8.3 Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Xiaomi Robot Vacuum 6 Max è il robot lavapavimenti top di gamma del marchio e prova a rispondere proprio a questi fastidi. Lava con due sistemi insieme: un rullo che si risciacqua di continuo con acqua pulita e un panno estensibile che si allunga verso bordi e angoli. In più ha due gambe meccaniche per scavalcare soglie e gradini fino a 6 centimetri e una base che lava e asciuga i panni da sola. Il prezzo di listino è 999,99 euro, ma il consiglio è di essere pazienti, perché in questo periodo le varie offerte stagionali renderanno l'acquisto meno oneroso. PRO Lavaggio con rullo e panno estensibile

Gambe meccaniche che scavalcano gradini e soglie

Aspirazione potente

Si abbassa per passare sotto letti

Base che svuota la polvere e lava e asciuga i panni

Sistema anti-groviglio per peli e capelli CONTRO Prezzo da top di gamma

Base alta e ingombrante

Tante parti meccaniche Rullo e panno estensibile VOTO: 9 È qui che questo robot gioca la sua partita. Il rullo lavapavimenti gira di continuo, viene bagnato da 16 erogatori d'acqua pulita e strizzato mentre lavora: a ogni passata il pavimento incontra una parte di panno pulita, non quella che ha già raccolto lo sporco. Tradotto: niente più straccio grigio trascinato da una stanza all'altra. Un braccio meccanico porta poi il rullo a filo del muro. Il secondo sistema è il panno estensibile, che si allunga verso l'esterno per arrivare dove il rullo non entra: battiscopa, angoli, gambe di sedie e tavoli. È la striscia di polvere che di solito resta lungo il muro e finisce per toccare a te. L'idea ricorda i braccetti del MOVA P70 Pro Ultra, ma qui lavora in coppia con il rullo. Se arriva su un tappeto, rullo e panno si sollevano per non bagnarlo e l'aspirazione aumenta da sola. Davanti a una macchia di caffè torna a lavare il panno prima del secondo passaggio. Se trova un misto di solido e liquido, lo evita e ti avvisa nell'app, per non spalmare tutto. Capacità di superare gradini VOTO: 8 Le gambe meccaniche sono la novità più curiosa: due braccetti motorizzati sollevano il robot fino a 6 centimetri, quindi gradini singoli e soglie non lo bloccano. Se hai il balcone con il gradino, la cucina rialzata o stanze separate da vecchie soglie in pietra, sai cosa significa dover andare a recuperarlo e spostarlo a mano. Qui non serve. Per letti e divani c'è la torretta con il sensore che guarda la stanza: quando serve si abbassa e il robot scende a circa 9 centimetri di altezza, abbastanza per infilarsi dove la polvere si accumula indisturbata. Un dettaglio onesto: i 6 centimetri valgono per un gradino singolo, non per una scala. Non aspettarti un robot che sale in camera da solo. Aspirazione e intelligenza artificiale VOTO: 8 L'aspirazione arriva a 35.000 Pa: nella vita reale significa meno polvere nelle fessure del parquet e tra le fibre dei tappeti. Se in casa vivono cani e gatti, conta il sistema anti-groviglio: la spazzola principale con doppie lame taglia peli e capelli mentre lavora e non devi più armarti di forbici per liberarla. Una mano concreta in una casa con tappeti e pavimenti dove vivono animali. Le tre fotocamere con intelligenza artificiale riconoscono i cavetti sottili come quelli degli auricolari, gli oggetti lasciati in giro e 47 tipi di sporco, dalla lettiera del gatto alle macchie di latte, distinguendo se sono asciutti o liquidi. Il robot adatta la pulizia e, quando serve, evita di passarci sopra. Dall'app Xiaomi Home puoi anche guardare la casa in tempo reale: comodo per controllare i pelosi di casa mentre sei fuori. Stazione e manutenzione VOTO: 8 A fine pulizia il robot torna alla base e lì si occupa di tutto. Svuota la polvere in un sacchetto sigillato, da sostituire solo ogni 75 giorni, lava i panni con acqua calda fino a 85 gradi e li asciuga con aria calda, così niente muffa e niente cattivo odore. Non tocchi mai lo sporco raccolto. Il resto lavora dietro le quinte: una batteria da 6.400 mAh per pulire a lungo senza ricariche a metà casa, il blocco bambini contro le attivazioni accidentali e gli aggiornamenti automatici che aggiungono funzioni nel tempo. Sommario Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Rullo e panno estensibile 9 Capacità di superare gradini 8 Aspirazione e intelligenza artificiale 8 Stazione e manutenzione 8

Conclusioni Xiaomi Robot Vacuum 6 Max Xiaomi Robot Vacuum 6 Max con rullo e panno estensibile, gambe meccaniche per i gradini, 35.000 Pa e base che lava e asciuga i panni da sola Il prezzo è da top di gamma, 999,99 euro di listino, ma il robot si trova spesso in offerta e conviene tenerlo d'occhio, soprattutto in occasione del Black Friday di fine novembre. La base è compatta in larghezza ma alta quasi 60 centimetri: pensa prima a dove metterla, soprattutto se hai nicchie o mobili bassi. Ha più senso se in casa ci sono tappeti importanti, dislivelli, animali o tanti mobili bassi. Più parti meccaniche vuol dire anche più componenti che con gli anni possono usurarsi, un limite da mettere in conto. Se vivi in uno spazio semplice, un modello meno ambizioso ti darà più di una soddisfazione. Prima chiediti anche se ti serva un robot o ti basti una scopa elettrica. Il punto forte di Xiaomi Robot Vacuum 6 Max è che per ogni fastidio classico dei robot lavapavimenti ha una risposta concreta: lo straccio sporco, il gradino, il divano basso, l'angolo dimenticato. Per te significa meno interventi a mano e un pavimento che resta pulito anche dove di solito non lo è. Al prezzo di listino resta un acquisto importante, da fare con la casa giusta. Se i tuoi pavimenti sono pieni di ostacoli, ogni euro ha un motivo concreto. Se sono lineari, la stessa cifra la spendi per funzioni che non userai mai. Il consiglio è semplice: guarda la tua casa prima di guardare la scheda tecnica.

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