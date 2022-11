Calendari dell’Avvento più belli per bambini & bambine

Fonte: iStock I calendari dell'Avvento per far contenti i bambini

Il Natale si sta avvicinando e quale modo migliore per aspettarlo se non con un calendario dell’Avvento per i bambini? L’attesa dell’arrivo di Babbo Natale e dei suoi doni può essere resa più divertente aprendo ogni giorno le finestrelle e scoprire una sorpresa sempre diversa che di sicuro farà felici i più piccoli.

Anche se è un modo per trascorrere del tempo in compagnia dei bimbi non sempre si ha il tempo di realizzare i calendari dell’Avvento fai da te. Fortunatamente le idee per accontentare sia i bambini piccoli che quelli più grandi non mancano! Devi solo scegliere quello ispirato al personaggio preferito o all’eroe di turno e ogni giorno potrai vedere i loro occhi brillare.

Un magico paesaggio natalizio incantato

Le costruzioni sono la passione dei bambini e durante le lunghe giornate invernali sono un ottimo modo per ingannare il tempo divertendosi. Il calendario dell’Avvento Playmobil “Ballo di Natale nel salone di cristallo” ricrea in un attimo la magica atmosfera natalizia. Ogni casella nasconde personaggi e accessori per addobbare il castello di cristallo e sullo sfondo di un paesaggio innevato il ballo è l’occasione ideale per sfoggiare abiti e gioielli meravigliosi e riunirsi tutti insieme davanti all’albero per celebrare la festa più magica dell’anno.

Calendario dell'Avvento Playmobil Il ballo nel salone di cristallo renderà unico il Natale

Le meraviglie della natura racchiuse nel calendario dell’Avvento

Fin da piccoli i bambini sono affascinati dalla natura e dagli animali e con il calendario KreativeKraft potranno conoscere e giocare con tutti gli animali dello zoo. Ogni giorno troveranno un simpatico animaletto dietro la casellina come il buffo panda, il divertente koala e il regale leone: grazie al tappetino da gioco incluso, poi, potranno ricreare scene e mille avventure in attesa del Natale.

Offerta KreativeKraft calendario dell'Avvento La bellezza e la magia della natura

Un’avventura sempre diversa con Lego

A Natale la casa si riempie di addobbi, colori e l’immancabile albero, ma per rendere l’atmosfera davvero magica non c’è niente di meglio che costruire un piccolo villaggio di Babbo Natale. Per farlo il calendario dell’Avvento Lego a tema natalizio accompagnerà te e il tuo bambino dal primo al 24 dicembre con una sorpresa diversa ogni giorno. Tra slitte, pianoforti e i protagonisti di Lego City, i piccoli potranno dare libero sfogo alla loro fantasia e creare storie sempre nuove da condividere con i loro amici.

Lego City calendario dell'Avvento Il villaggio di Babbo Natale direttamente in casa

Harry Potter rende più magica l’attesa del Natale

Il mago più amato dai bambini lascia momentaneamente Hogwarts, per diventare il protagonista assoluto del calendario dell’Avvento ispirato al mondo di Harry Potter. Le 24 sorprese sono dei deliziosi charms con clip in metallo intercambiabili da applicare alla collana o al braccialetto inclusi nel calendario. Harry, Hermione, Ron e Silente renderanno il look dei piccoli indimenticabili, pronti ad essere abbinati ad ogni outfit. Una volta aperte tutte le caselline, il calendario si trasforma in una pratica scatola porta gioielli per conservare al sicuro la collana e il braccialetto.

Harry Potter calendario dell'Avvento Un look unico con i charms del magneto più amato di sempre

Un Natale alla moda con il calendario dell’Avvento di Barbie

Il conto alla rovescia fino al 25 dicembre diventa divertentissimo e magico con questo calendario dell’Avvento Barbie Color Reveal. La bambola che ha fatto innamorare intere generazioni è pronta a stupire i piccoli giorno dopo giorno con tante fantastiche sorprese. Prima fra tutte c’è una bellissima Barbie che potrai vestire per un look sempre differente grazie agli abiti, ai colori da abbinare e agli accessori che ti permetteranno di creare un outfit invernale davvero unico e adatto ad ogni avventura.

Offerta Calendario dell’Avvento di Barbie Per aspettare il Natale in compagnia di Barbie

