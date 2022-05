Addio cellulite: i prodotti migliori e low cost da provare subito

Ora che l’estate si avvicina (e la prova costume inizia ad aleggiare nell’aria), prende il via la consueta battaglia contro la cellulite. Questo fastidiosissimo inestetismo affligge moltissime donne, e liberarsene sembra essere un’impresa quasi impossibile. Con alcune accortezze, tuttavia, possiamo ridurre notevolmente la ritenzione idrica nelle zone più colpite e sfoggiare una pelle levigata, perfetta per le amanti del bikini. Scopriamo quali sono i prodotti più efficaci (ed economici) per sbarazzarsi della cellulite.

Cellulite, i prodotti migliori

In farmacia, sugli scaffali dei supermercati e online c’è solo l’imbarazzo della scelta, per quanto riguarda i prodotti anticellulite. Come scegliere quello giusto per le nostre esigenze? Innanzitutto è fondamentale ricordare che non esiste una crema miracolosa: il segreto per combattere davvero la cellulite consiste nell’abbinare l’uso di prodotti specifici ad alcune sane abitudini di vita, come una dieta varia ed equilibrata e un po’ di attività fisica. Tuttavia, ci sono molti “aiutini” che rendono più facile vincere questa lotta contro la ritenzione idrica.

Fight Cellulite è una crema ad elevato effetto termogenico, che sfrutta quindi il calore per combattere la ritenzione idrica nelle zone più colpite, come le cosce, i glutei e le gambe. Merito della sua formulazione naturale, che include ingredienti quali caffeina, carnitina, glicerolo e provitamina B5. Il risultato è notevole: il prodotto ha ottenuto oltre 3mila recensioni su Amazon, gran parte delle quali evidenzia un immediato beneficio per la pelle e un’azione rassodante.

Un ottimo prodotto low cost è l’olio anticellulite snellente di B.O.T., che ad un gradevole aroma associa i benefici dell’olio di mandorle, di rosmarino, di sesamo, di soia e dell’olio essenziale di limone e di ginepro. Il suo effetto intensivo è visibile già dopo pochi utilizzi: la pelle si libera dalle tossine ed è ben nutrita. L’olio ha anche un’importante azione drenante e penetra a fondo per bruciare i fastidiosi cuscinetti di adipe.

Per un’azione d’urto, i fanghi Guam sono la scelta migliore. Il prodotto garantisce un’azione mirata contro la cellulite ostinata, per dire addio alla pelle a buccia d’arancia sin dal primo trattamento. I principi attivi contenuti nell’alga marina Guam hanno un elevato potere antiossidante e funzionano in maniera intensiva: per questo motivo, l’applicazione è spesso accompagnata da un accentuato senso di calore e da un pizzicore diffuso.

Tra i prodotti anticellulite più apprezzati dalle utenti di Amazon c’è sicuramente la crema-gel di Bionike Defence Body. La sua azione freddo/caldo stimola la microcircolazione capillare e favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso che si accumulano sotto la pelle. Con ben l’87% di recensioni a 4 o 5 stelle, si rivela uno dei trattamenti anticellulite più acquistati. La sua texture fresca e leggera è perfetta anche per l’estate e lascia la pelle visibilmente più soda e levigata.

Perché non sfruttare le ore notturne per combattere la cellulite? Il siero superconcentrato di Collistar agisce su due fronti, sia come anticellulite che come snellente. Approfittando dei bioritmi notturni dei tessuti cutanei, migliorano sin da subito la silhouette riducendo la buccia d’arancia e gli inestetismi della cellulite. Unico lato negativo, una texture non troppo fluida che richiede quindi qualche massaggio in più per il completo assorbimento.

I consigli per combattere la cellulite

La cellulite è uno degli inestetismi più frequenti (e più odiati) dalle donne: come abbiamo visto, ci sono tanti prodotti che possono aiutarci nel dire addio alla pelle a buccia d’arancia, ma è necessaria una grande costanza e – soprattutto – uno stile di vita più salutare. Innanzitutto è bene adottare una dieta equilibrata, priva di cibi ricchi di grassi e di quelli troppo lavorati. Dal momento che la pelle ha bisogno di una grande idratazione, è meglio prediligere gli alimenti che contengono importanti quantità d’acqua. Via libera quindi a frutta e verdura, i nostri migliori alleati contro la cellulite.

Inoltre dovremmo bere almeno due litri d’acqua al giorno, ai quali possiamo aggiungere tisane drenanti o del tè verde, che accelera il metabolismo e favorisce la diuresi. Oltre alla dieta, l’altro importante pilastro anticellulite è l’attività fisica. Fare sport aiuta tantissimo contro gli inestetismi della ritenzione idrica, soprattutto se abbiniamo dell’attività aerobica (come la corsa o il ciclismo) ad esercizi mirati che possiamo fare anche in casa, volti in particolare ad agire sulle zone critiche come i glutei e le cosce.