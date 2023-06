Acrigel: come funziona e quali prodotti acquistare per unghie perfette

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock Cos'è e come utilizzare l'acrigel

La tecnica di ricostruzione unghie con Acrigel è – come si evince dal nome – un ibrido tra l’acrilico e il gel. Infatti questo prodotto è caratterizzato da una texture viscosa e densa che lo rende molto facile da lavorare soprattutto quando si parla di utilizzarlo per realizzare allungamenti su unghie naturali e tip.

Leggero e più facile da lavorare, tra i vantaggi dell’Acrigel c’è la possibilità di lavorarlo con più calma poiché differentemente dall’acrilico non asciuga all’aria ma deve essere catalizzato sotto la lampada LED. Un altro dei vantaggi è che non brucia, cosa che invece può capitare con la ricostruzione in gel, inoltre il prodotto è compatibile con tutti i colori semipermanenti.

Unghie acrigel: i vantaggi per la manicure

Come già anticipato, tra i principali vantaggi dell’acrigel c’è quello di non bruciare in lampada, ciò lo rendere il prodotto perfetto per coloro che temono la reazione della pelle durante la polimerizzazione. Inoltre, è inodore rispetto all’acrilico poiché non contiene monomeri.

Tra le altre cose l’acrigel è molto più resistente e durevole rispetto al classico gel, rendendolo adatto anche a chi fa lavori manuali o fa attività che potrebbero rovinare rapidamente l’aspetto delle unghie. Infine, l’Acrigel ha una consistenza più dura rispetto al gel tradizionale e all’acrilico, per questo motivo durante la limatura produce pochissima polvere.

Quanto dura l’Acrigel

Rispetto ai soliti metodi di ricostruzione l’Acrigel ha una durata maggiore, può infatti durare dalle tre alle quattro settimane. La sua formulazione particolare inoltre lo rendono molto più forte rispetto al gel normale e più flessibile dell’acrilico. Cosa significa? Che ha un’aderenza migliore sull’unghia naturale, non si solleva e soprattutto non si spezza.

Come si rimuove

Rispetto al gel, la rimozione dell’Acrigel deve essere totale. Se infatti si lasciasse un velo di prodotto sull’unghia questo potrebbe successivamente alzarsi e spezzarsi. Dunque, per rimuoverlo completamente sarà necessario l’uso di una fresa o lima. In questo caso, è importante utilizzare una lima non troppo abrasiva (240/180) quando ci si avvicinerà alla lamina ungueale e infine utilizzare il buffer per levigare l’unghia.

I migliori prodotti da provare per unghie perfette

Lilac Milano, Acrigel Builer UV Gel

L’acrigel di Lilac è caratterizzato da una colorazione nude, ideale per ricostruire le unghie e dare un effetto naturale. Perfetto come base per nail art la sua consistenza è densa ed elastica, consigliato dunque per coloro che vogliono utilizzarlo per allungare le unghie. Inoltre, la formula innovativa non cola e si modella con semplicità.

Lilac Milano Acrigel naturale per ricostruzione unghie

Bluesky Gel, Acrigel UV

Disponibile in quattro colorazioni naturali (Clear, Pink, Nude, White) può essere usato per ricostruzione e riparare le unghie. Dalla formula vegana, Bluesky Gel è realizzato con ingredienti privi di tossine, cruelty free, sicuro e senza odore.

Bluesky Gel Acrigel in vasetto per ricostruzione unghie

Nail Store, Acrigel UV per lampada LED

Gel UV Monofase Beige è un gel per ricostruzione unghie professionale a media viscosità, ciò significa che rimane “fermo” dove si applica ed è particolarmente adatto alla ricostruzione sia con cartine che con tip.

Nail Store Gel UV Monofase Beige per ricostruzione unghie

Full Beauty, Fiber Gel Classic

Ideale per creare e ricostruire le unghie, questo Acrigel trasparente è realizzato in resina vegetale motivo per cui non ha un odore forte. La viscosità quasi perfetta lo rendere un prodotto indispensabile per la creazione di manicure allungate, dalla forma a stiletto o ballerina. Inoltre, non necessita di un’eccessiva limatura, perché caratterizzato da una texure autolivellante.

Full Beauty Fiber gel classic trasparente