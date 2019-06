Fare l’amore è importante e bisognerebbe programmarlo

editato in: da

Programmare il sesso con il partner come se si trattasse di un appuntamento come tutti gli altri? Secondo la sex coach Gigi Engle, questo trucco risolverebbe molti problemi di intimità che affliggono le relazioni odierne.

Scrittrice, femminista, sessuologa e sex coach certificata, Gigi Engle ha firmato un articolo dal titolo a dir poco eloquente: Why Scheduling Sex is Super Important in Healty, Sexy Relationships.

Pubblicato sulle pagine del blog dello shop di sex toys Dame Products, il post inizia ricordando il fatto che, con la vita frenetica che si sperimenta oggi tra impegni di lavoro e gestione dei figli, il sesso di coppia è il primo aspetto a venir messo in secondo piano.

Citando le teorie della sessuologa clinica Lucy Rowett, la Engle ricorda che, programmando i momenti di intimità, si mette in evidenza un messaggio molto chiaro, ossia che il sesso è importante esattamente come tutte le altre attività in agenda.

Sempre chiamando in causa la Rowett, Gigi Engle afferma che per alcune coppie può risultare stressante un approccio di questo tipo.

In tali frangenti, la chiave per risolvere la situazione è il dialogo, che può essere visto come un un ulteriore momento speciale da passare con il proprio partner.

Fondamentale è poi metterci un po’ di pepe. Se si decide di programmare i momenti dedicati al sesso esattamente come si farebbe con un appuntamento, renderli più intriganti non potrà che giovare all’intimità.

Preziose alleate in questo caso possono essere le foto intime inviate al partner, ottime per scaldare l’atmosfera in attesa dell’incontro.

Citando un altro esperto di sessuologia, ossia Caleb Backe, Gigi Engle afferma anche che il tempo che ci si ritaglia per l’intimità con il proprio partner non deve essere per forza dedicato ai rapporti.

Anche le coccole sono importanti e aiutano a cementare la connessione emotiva. Lo stesso vale per il tempo passato con la propria dolce metà a guardare un film piccante.

Ovviamente questo non vuol dire dimenticare totalmente il sesso negli altri giorni.

Programmare i momenti intimi migliora il rapporto ma, come ricordato dalla Engle alla fine dell’articolo, anche la spontaneità fa molto bene alla coppia!